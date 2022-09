La acusada de inducir a un amigo a matar a su padre en Vilanova (Barcelona) niega darle órdenes

Responsabiliza a su ex del engaño al otro acusado

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

La joven acusada de inducir a un amigo a matar al padre de él en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en junio de 2019 ha negado en su declaración en el juicio que diera instrucciones al joven para cometer el crimen, como asegura él.

"Yo no le di ninguna instrucción a Ismael de cómo matar, ya que no tengo idea de eso, no le di ninguna instrucción", ha declarado la acusada, Alba A., durante la segunda sesión del juicio este jueves en la Audiencia de Barcelona.

Ismael M. declaró el miércoles ante el jurado y, en cambio, aseguró que cometió el crimen durante un brote de esquizofrenia y que "solo obedecía" las instrucciones que le dio ella después de supuestamente engañarle durante meses para hacerle creer que su padre pertenecía a una mafia y suponía un peligro para el resto de su familia.

La mañana del crimen, los móviles de Ismael M. y de Alba A. intercambiaron tres llamadas --el contenido no se ha conservado-- en las que, según el chico, ella le dio instrucciones para que acuchillara a su padre mientras dormía, quemara el piso para borrar pruebas y después se deshiciera del teléfono.

En cambio, este jueves Alba A. ha dicho que ella no intervino en las dos primeras llamadas y se ha escudado en que su novio de entonces, al que acusa de malos tratos, "podía acceder" a su móvil.

Solo ha reconocido que participó en la tercera llamada, ya después del crimen: "Ismael me dijo que estaba lleno de sangre, que la había cagado. Dijo que lo había matado pero nunca me dijo a quién".

ARNAU S.

Alba A. está acusada de engañar y manipular a Ismael M. durante meses supuestamente para conseguir dinero de la familia del chico hasta hacerle cometer el crimen, fingiendo formar parte de una unidad policial secreta y creando un personaje ficticio con el que Ismael solo interactuaba por redes sociales.

La acusada ha reconocido que chateó con Ismael M. fingiendo ser este personaje ficticio --Julia, que acabó siendo la novia ficticia de Ismael-- pero ha asegurado que fue una idea de su novio de entonces, Arnau S., quien según ella inventó el personaje y la falsa unidad policial con la que engañaban al acusado.

Ha dicho que "no era capaz de plantarle cara" porque le tenía miedo por los malos tratos que presuntamente le infligía, y por eso accedió a simular la existencia de Julia.

"Estaba sometida, se me hacía cada vez más grande y no sabía como pararlo, se me escapaba de las manos", ha dicho Alba A. al explicar por qué sostuvo la mentira incluso después de terminar su relación con Arnau S.