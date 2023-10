El acusado de abusar sexualmente de un joven al que conoció por internet: "Yo nunca supe que era menor de edad"

Fiscalía y acusación particular mantienen la solicitud de diez años de prisión mientras la defensa reclama la libre absolución

A CORUÑA, 19 (EUROPA PRESS)

El hombre acusado de abusar sexualmente de un menor, en agosto de 2020 en el partido judicial de Ferrol, cuando tenía 14 años y al que conoció por internet, ha reconocido haber mantenido una relación íntima con el joven pero ha alegado que el menor no le dijo su "edad real". "Yo nunca, nunca, supe que era menor de edad", ha asegurado.

"Vi que era una persona joven, adolescente, pero acorde a 18 años", ha manifestado este jueves, en una vista que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña en la que ha declarado en último lugar, y ha pedido "perdón" al joven y a su familia por ser "unas circunstancias díficiles de superar".

Lo ha hecho frente al argumento mantenido por la víctima que aseguró durante el juicio que en las conversaciones que mantuvo con el hombre le comunicó que era menor de edad.

El procesado ha relatado que fue el menor quien le "escribió" a él en una "aplicación de citas homosexuales y bisexuales" en la que figuraba en su perfil que tenía 18 años. "Yo pensé que era una persona de 18 años que estaba estudiando en un instituto, hay personas de esa edad que estudian y que sus padres le controlan las faltas", ha señalado en alusión a conversaciones mantenidas entre ambos.

Respecto a las fotografías que, según el escrito fiscal, se enviaron, el encausado ha indicado estar "totalmente seguro" de que "nunca" se produjo ese intercambio. "Lo recuerdo perfectamente porque fue una cita completamente a ciegas", ha dicho del día en el que se conocieron en el domicilio del procesado, del cual ha reconocido que mantuvieron un encuentro íntimo pero ha negado la existencia de "penetraciones". PETICIÓN DE CONDENA

A continuación, cada una de las partes ha expuesto sus conclusiones y el caso ha quedado visto para sentencia. Ministerio Público y acusación particular han mantenido la petición de diez años de prisión para el presunto autor de los hechos, acusado de un delito de abuso sexual a un menor de 16 años con acceso carnal, en concurso con un delito de contacto a través de internet con proposición de concertar un encuentro sexual.

También solicitan cuatro años de cárcel por un delito de difusión o exhibición de material pornográfico a un menor, en concurso con un delito de pornografía infantil.

"No ponemos en duda el discurso del menor", ha explicado la fiscal, quien lo ha descrito como "coherente", "en un entorno familiar estable" y "que no tenía ningún motivo para mentir". "No existe interés o beneficio en perjudicar a otra persona", ha añadido.

En cuanto a si el acusado era conocedor de la edad del joven, la representante del Ministerio Público ha dicho que "cuatro años lejos de los 18 es un margen de edad exagerado para confundir".

Respecto a la indemnización, la Fiscalía solicita 6.000 euros "por las secuelas que estos graves hechos han tenido en el desarrollo" del joven. Mientras, la acusación particular la eleva a 8.000 "por el trauma vivencial".

LIBRE ABSOLUCIÓN

En contraposición, el abogado de la defensa, Alejandro Seoane Pedreira, ha insistido en que tras la celebración del juicio "no hay ninguna prueba directa" de que el encausado conociese la edad real del joven "sino todo lo contrario". "Hay unos cuantos motivos por los que podía pensar que era mayor de edad", ha destacado y ha puntualizado, entre otros, "sus características físicas" y los 18 años que aparecían "a la vista" en su perfil de internet.

Por ello, ha considerado que "debe de seguir primando el derecho a la presunción de inocencia" y ha mantenido su petición de libre absolución.