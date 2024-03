Un acusado de abusar sexualmente de una mujer que se hizo la dormida: "En ningún momento me dijo que parase"

El joven, que tenía 18 años en el momento de los hechos, se enfrenta a una pena de ocho años de cárcel

A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS)

Un joven acusado de abusar sexualmente de una mujer que se hizo la dormida durante los hechos -- en junio de 2022 en el domicilio de ella, en A Coruña, -- ha negado el delito que se le imputa y ha alegado consentimiento por parte de la denunciante. "En ningún momento me dijo que parase", ha dicho tras añadir que vio "movimientos seductores" e interpretó que "quería algo más".

"Supuestamente estaba durmiendo pero me hablaba a veces y se movía", ha declarado el procesado durante el juicio celebrado este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. "En ningún momento vi fuerza, la vi despierta a la hora de la penetración y me sonreía", ha añadido.

En contraposición, la mujer ha manifestado en la vista que "consentimiento no hubo ninguno" por su parte para mantener una relación sexual con el encausado y que no supo "reaccionar" ante lo sucedido. "No hice nada en ese momento", ha indicado.

La denunciante ha explicado que "estaba con mucha medicación porque tenía mucha ansiedad". "Me tomé las pastillas y me quedé cao, dormida", ha asegurado para apuntar que cuando empezó a "darse cuenta de lo que está pasando" tuvo "miedo a la reacción" que pudiese tener el procesado. "Pensé en mi propia supervivencia", ha apostillado. A consecuencia de estos hechos, según ha señalado, está a tratamiento.

PETICIÓN DE CONDENA

En la lectura de conclusiones, el Ministerio Público ha mantenido la petición de pena de ocho años de cárcel y otros cinco de libertad vigilada, así como el pago de una indemnización a la víctima de 10.000 euros por el daño moral causado.

Según ha argumentado la fiscal, en la vista ha quedado acreditado que "no medió consentimiento en ningún caso" en los actos de carácter sexual y que el acusado "se aprovechó de la situación" ya que la mujer "estaba dormida y él lo conocía y lo sabía".

Respecto a la víctima, ha insistido en que su declaración es "coherente y persistente" y ha argumentado que existen pruebas periciales que sostienen su "verosimilitud".

La defensa, por su parte, sostiene que el procesado "no ha cometido delito alguno" y que "no hubo acto concluyente o inequívoco de que ella se opusiese a las relaciones". "La relación sexual se debió a un consentimiento válido entre dos personas mayores de edad", ha apostillado.

HECHOS

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado, de nacionalidad peruana, de 18 años en el momento de los hechos, se encontraba en el domicilio de la víctima, situado en A Coruña, y cuando se quedó dormida empezó a abusar sexualmente de ella.

La mujer se llegó a despertar, pero fingió estar dormida "por temor a una reacción violenta" del joven, aunque esta "no se produjo en ningún momento", relata.

Los hechos, añade en su escrito, ocurrieron en la mañana del 24 de junio de 2022 sobre las 08,30 horas y reciben la calificación de abuso sexual conforme al Código Penal vigente antes de la conocida 'ley de solo sí es sí', porque la normativa anterior le es más favorable.