Acusado de abusos a su hijastra apunta a móvil económico: "Le dije que le quitaba la cuenta, 5 días después me denunció"

PALMA, 24 (EUROPA PRESS)

Un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra en Palma se ha defendido este miércoles ante un Tribunal de la Audiencia Provincial, desmintiendo los hechos recogidos en la denuncia y apuntando a un posible móvil económico: "Le dije que le quitaba la cuenta [del banco], cinco días después me denunció".

El juicio se ha celebrado en la Sección Primera de la Audiencia. La Fiscalía pide una pena de cinco años de cárcel para el procesado, así como una indemnización de 5.000 euros en favor de la víctima.

El hombre ha negado en todo momento los abusos, que según la denuncia habrían ocurrido cuando la niña tenía alrededor de siete años, entre 2005 a 2007.

La denunciante denunció en 2021 que, en aquella época, debido a que tenía miedo por las noches, dormía en ocasiones con su padrastro, y que éste aprovechó esos momentos para someterla a tocamientos.

Según la joven, que ahora tiene 26 años, en una ocasión él llegó a bajarle la ropa interior y eyacular encima de ella. A partir de ahí ella dijo a su madre que no quería volver a dormir con él, pero no le contó los abusos.

EL ACUSADO APUNTA A UN MÓVIL ECONÓMICO

En el interrogatorio, el hombre ha asegurado que la relación con su hijastra era buena hasta que comenzó a negarle dinero porque, según él, "se lo gastaba en drogas". El acusado se había separado de la madre en 2016 pero hasta 2021 había seguido prestando a ambas apoyo económico.

Además, durante esos años siguieron manteniendo un contacto regular: "Vino a neustra casa muchas veces, a comer, a cenar, de visitas, incluso se quedó a dormir una noche o dos". De hecho, se enteró de que ella consumía marihuana en una de esas visitas: "Vino a casa de mi mujer y se fumó delante de mí un porro".

Asimismo, el padrastro ha señalado que, cuando ya no convivían y la denunciante era ya adulta, se enteró de que la joven se publicitaba en páginas de webcam erótica. "Le envié un mensaje diciéndole: 'He visto donde estás metida, y no me he metido nunca en tu vida, me guste o no lo que estás haciendo, sólo te pediría que te tapes la cara ya que vas a ser profesora y te pueden ver'", ha indicado en el juicio.

Igualmente, el hombre ha indicado que costeaba a su ex parte de la hipoteca, el seguro médico de madre e hija y una paga mensual para ésta, pero meses antes de la denuncia "veía dónde estaba metida y sus amistades", ella le pedía "mucho dinero" y él comenzó a dejar de dárselo. "Hasta que le dije que iba a quitarle la cuenta porque no me gustaba cómo se comportaba, cinco días después me denunció", ha concluido.

LA VÍCTIMA DICE QUE LA PRESIONARON PARA NO DENUNCIAR

La víctima ha reconocido que ella le pedía dinero y él había dejado de dárselo, aunque ha dicho no recordar aquella discusión en particular.

Además, ha explicado que tardó tanto en denunciar porque en un primer momento no fue consciente de lo que había ocurrido y su gravedad; y más tarde, tras contárselo a su madre siendo ya mayor de edad, sus familiares la presionaron para que no denunciara porque necesitaban el apoyo económico de su padrastro.

La madre ha corroborado que pidió a su hija esperar a que tuvieran una mejor situación económica, si bien ha matizado que el hombre dejó de pagarles la hipoteca a raíz de la denuncia, y no al revés.

La denunciante también ha explicado ante el Tribunal que su padrastro le instaló videojuegos para adultos en el ordenador, en la misma carpeta que contenía títulos para niños, y que jugó a ellos con ella.

En 2020, antes de la denuncia, la joven acudió a la Fundación RANA, especializada en abuso sexual infantil, donde contó que había sido víctima de tocamientos íntimos por parte de su padrastro cuando tenía siete años.

Una especialista de la entidad ha destacado que la mayoría de las víctimas guardan silencio durante muchos años y que de hecho sólo uno de cada diez víctimas saca a la luz los abusos cuando todavía están ocurriendo, según las estadísticas.

La Fiscalía ha mantenido su petición de condena. El juicio ha quedado visto para sentencia.