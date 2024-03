El acusado de acuchillar a su exsuegra dice no recordar nada y ella confirma: "Me pegó la puñalada"

ALMERÍA, 4 (EUROPA PRESS)

El hombre acusado de apuñalar a su exsuegra y matar del mismo modo al hermano de la misma en el domicilio de Roquetas de Mar (Almería), donde además le habría sustraído joyas y dinero en efectivo antes de marcharse de la casa, ha asegurado este lunes ante un tribunal de jurado no recordar nada de lo sucedido después de que acudiera a la vivienda, situada en el mismo bloque, porque "iba muy borracho".

Durante su declaración en la Audiencia Provincial de Almería a preguntas solo de su defensa, el acusado ha insistido en que acudió el 3 de enero de 2021 a casa de la mujer, supuestamente llamado por ella, para probarse unas zapatillas deportivas que le había comprado su expareja, de modo que se tomó una cerveza antes de ir al aseo. "Me terminé la cerveza y a raíz de aquello no recuerdo nada", ha aseverado.

Su versión choca frontalmente con la ofrecida por la víctima durante la misma sesión, en la que ha detallado que al rato de su llegada habría podido ver el mango de un cuchillo asomando por la cintura del acusado, quien en un momento dado salió del salón en el que estaban todos y se dirigió a su dormitorio, donde guardaba en una caja joyas y dinero.

"Yo le dije, ¿qué llevas ahí? Y me dijo que nada, pero llevaba algo escondido. Se levantó y se fue a mi habitación y yo me fui detrás de él para adentro. Fue cuando me metió la puñalada", ha descrito la víctima, quien ha asegurado que en ese momento perdió el conocimiento si bien pudo pulsar el botón de teleasistencia y activar el servicio que grabó parte de lo ocurrido en la vivienda. "Desde que pasó eso tengo muchas pesadillas", ha relatado visiblemente afectada durante el interrogatorio.

Conforme a la acusación de la Fiscalía, que pide para el acusado 45 años de prisión, el hombre habría apuñalado también al hermano de su exsuegra, quien falleció a causa de las heridas en un sofá del salón donde se encontraba además su excuñada, en situación de dependencia y sin posibilidad de solicitar auxilio, quien no resultó herida.

El acusado, al que se ha exhibido el arma de grandes dimensiones en cuestión, ha afirmado que no recordaba tener un cuchillo de cocina así en su casa ni que saliera de la vivienda portando el mismo; si bien su expareja, con la que llegó a convivir 17 años en la vivienda, lo ha identificado, toda vez que tanto ella como la víctima han relatado la afición del acusado por "jugar" con este tipo de objetos.

La exmujer del acusado ha explicado durante su declaración que fue ella la que encontró el cuchillo en torno a un mes después de los hechos en la cocina de la vivienda de su madre, a la que acudió para realizar labores de limpieza antes de que la víctima recibiera el alta hospitalaria.

Conforme a su relato, ella acudió a la vivienda familiar tras la llamada de su madre, quien tras recuperar el conocimiento se arrastró desde el dormitorio hasta el salón donde pudo acceder a su móvil y avisarle de lo ocurrido. La mujer ha dicho que accedió a la vivienda junto a una pareja de la Guardia Civil, que ya se encontraba en la puerta cuando llegó.

"Mi madre estaba en el suelo del comedor, mi hermana en el sillón y mi tío en el otro sillón", ha dicho a la hora de explicar que ella, sanitaria de profesión, prestó los primeros auxilios a su madre y comprobó que su tío ya había fallecido.

En este sentido, ha explicado hubo que mover una bicicleta y una máquina de coser para que su madre pudiera salir en camilla del piso, lo que formó una "barrera" en el acceso a la cocina, que se "bloqueó" con los enseres. "Nadie entró en la cocina y nadie se pudo dar cuenta", ha dicho en relación a la presencia del cuchillo que, conforme a su versión, no fue recuperado por la Guardia Civil hasta que ella contactó con los agentes al descubrirlo en el fregadero de la casa.

La mujer ha detallado además que por entonces su expareja, con la que tiene un hijo en común, tenía una orden de alejamiento respecto a ella controlado mediante una pulsera telemática, por lo que ella iba a visitar a su madre cuando él no se encontraba en el edificio.

No obstante, ha reconocido que tras la primera llamada de su madre, en la que solo le dijo que a su tío "le había pasado algo", llamó al acusado para que fuera a la casa, encontrando su teléfono apagado. En la segunda llamada, cuando su madre le indicó que el acusado había acudido a la vivienda "con un cuchillo", fue cuando accionó el sistema Cometa, que envía un aviso a la Guardia Civil, y acudió al piso.

La mujer ha asegurado que el acusado era consumidor de "alcohol y hachís", lo que habría derivado en el fin de la relación debido a que "no aguantaba las borracheras y las peleas", aunque ha descartado que el hombre tuviera un "síndrome de dependencia" hacia tales sustancias. También ha manifestado que el acusado sabía donde su madre guardaba su dinero y las joyas.

En este sentido, ha declarado además el hijo de la pareja, que pasó gran parte del día con su padre, con el que fue al gimnasio por la mañana, y estuvo en la vivienda. Según su versión, ese día el acusado habría estado "normal", ya que incluso había conducido sin que mostrara síntomas de estar bajo los efectos de sustancias de algún tipo.

La vista oral que preside la magistrada Soledad Jiménez de Cisneros continúa este martes con el interrogatorio a víctimas y a los agentes de la Guardia Civil que efectuaron la investigación.