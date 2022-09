Un acusado de asesinato se opone a ser extraditado a Reino Unido por amenazas de otros imputados pero quiere ser juzgado

La Fiscalía aboga por su entrega: "Se marchó curiosamente justo después"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Oliver Barker Pérez, un español con nacionalidad británica que reclama Reino Unido para ser juzgado por un presunto delito de asesinato, ha asegurado este jueves en la Audiencia Nacional (AN) que quiere someterse a juicio, pero se ha opuesto a su extradición y a ingresar en una prisión británica, ya que dice estar amenazado de muerte por los otros tres acusados de un apuñalamiento mortal.

En la vista en la que se ha examinado si es extraditado, el reclamado ha manifestado que se vino para España en septiembre del año pasado, un mes después de esos hechos, "buscando trabajo" y porque tiene familia en Andalucía, donde fue detenido en junio de este año por la orden internacional emitida por Reino Unido.

Reino Unido ha pedido a las autoridades españolas que sea extraditado para dirimir ante un tribunal si es culpable o no, junto con otros tres acusados, de la muerte de una persona por una puñalada en la madrugada del 21 de agosto de 2021 en Kingston, al suroeste de Londres. La víctima falleció a pesar de recibir asistencia médica en el lugar y posteriormente en un hospital.

A preguntas de la fiscal, Barker Pérez ha manifestado que se opone a ser extraditado por amenazas que ha recibido de los otros acusados, si bien se ha ofrecido a que lo juzguen en Reino Unido.

"Nunca he estado en fuga, ha sido súper fácil encontrarme, ni falsifiqué ni oculté nada, ni participé ni tuve nada que ver con los hechos. Yo me considero español, yo soy español", ha declarado.

La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia la extradición de Barker Pérez --con doble nacionalidad-- al considerar que escapó de Reino Unido al poco de suceder los hechos para evitar ser juzgado.

APARIENCIA DE FUGA

La fiscal ha cuestionado esta declaración y ha señalado que "curiosamente" el reclamado llegó a España "justo después" del presunto asesinato y no ha regresado allí. "El motivo por el cual se marchó del Reino Unido fue precisamente para eludir la acción de la Justicia, o al menos eso aparentemente parece deducirse", ha dicho.

Para el Ministerio Público, que ha modificado su escrito inicial para incorporar que también cuenta con la nacionalidad española, la entrega de Barker Pérez es "absolutamente proporcionada" ante los "hechos muy graves" imputados. "Está viviendo aquí en España, pero huyendo por estos hechos de la justicia británica", ha señalado.

Y ha explicado que España "no es competente" para enjuiciar este delito, que en Reino Unido conllevaría pena de cadena perpetua, pero que es equiparable al Código Penal español porque se puede revisar, es decir, equivaldría a la prisión permanente revisable española.

Ha precisado además que pese a tener el reclamado la nacionalidad española, la orden internacional de entrega puede seguir adelante porque, salvo excepciones ajenas a este caso, lo que quiere Reino Unido es sentarlo en el banquillo, no ejecutar una condena.

Así, la fiscal se ha opuesto a las alegaciones del abogado de Barker Pérez, que en respuesta ha defendido que su representado en "ningún momento" ha pretendido fugarse, sino que esa decisión la había tomado "mucho antes" de los hechos: "Tiene familia aquí y la ha tenido siempre, y su solicitud de trabajo en el campo es previa".

ACTIVO EN REDES SOCIALES

Su defensor ha indicado que no tuvo problemas para salir de Reino Unido y que el lugar donde vive aparece en su DNI, por lo que fue "súper fácil" encontrarle. "No ha estado escondido en ningún momento y no debe estar en prisión", ha reclamado, antes de añadir que era "perfectamente localizable" al estar "activo" en redes sociales.

A la espera de qué decida la Audiencia, el abogado ha pedido que lo saquen de la cárcel y ha asegurado que comparecerá si lo citan para juicio: "Es totalmente innecesaria una orden internacional".

Barker Pérez está en prisión provisional en España desde el pasado 20 de junio, tras ser arrestado un día antes en Sevilla por la orden internacional de detención emitida, el 3 de marzo, por las autoridades de Reino Unido. En su declaración ante el Juzgado Central de Instrucción Número 4 se opuso a ser extraditado.

Ya que el delito se habría sido cometido allí, "la solicitud de entrega es proporcionada, habida cuenta la gravedad del hecho y de la pena prevista y la inexistencia de medidas menos coercitivas".