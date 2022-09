El acusado por el incendio del edificio 'okupa' de Ibiza reconoce que "puede ser" que lanzase una colilla

PALMA, 20 (EUROPA PRESS)

El acusado de incendiar un edificio 'okupa' de Ibiza en mayo de 2019, en el que murió una mujer, ha reconocido que "puede ser" que lanzase una colilla encendida en las inmediaciones del bloque en construcción, pero negando que lo hiciera con la intención de provocar el incendio por venganza contra uno de los residentes.

Así lo ha manifestado durante el interrogatorio en el juicio que ha arrancado este martes, con un jurado, en la sede de la Audiencia Provincial de Baleares en Palma. El incendio provocó una importante destrucción en el edificio ya que dentro había cocinas de gas y bombonas de butano que explotaron.

La Fiscalía pedía inicialmente 18 años de cárcel para el procesado acusándole de haber arrojado un mechero para provocar el fuego, pero, "teniendo en cuenta el reconocimiento expreso" en la declaración de este martes, el Ministerio Público ha renunciado a parte de la prueba y previsiblemente modificará sus peticiones.

El incidente tuvo lugar sobre las 12.40 horas del 13 de mayo de 2019. La Fiscalía detalla en su escrito que las llamas se extendieron a gran velocidad debido a la dirección del viento y a las condiciones de habitabilidad de las dependencias, que estaban separadas por telas.

En el incendio falleció una mujer de 59 años que residía en la segunda planta. El cadáver fue localizado entre los restos del edificio durante las labores de extinción. Otros residentes resultaron afectados por quemaduras de segundo grado, intoxicación por humo y aplastamiento, y requirieron de ingreso en la UCI.

Durante el juicio este martes en la Audiencia, el hombre acusado de haber iniciado el fuego ha negado que lo hiciera de forma intencional y solamente ha reconocido, aunque hablando en todo momento en términos de posibilidad, que él y su amigo estuvieron fumando en las inmediaciones y que "puede ser que tirara un cigarro inconscientemente".

"Puede ser que se prendiera fuego, había ramas secas, era un campo abandonado", ha dicho, indicando que cuando se alejó del edificio no había llamas. En este sentido, ha negado rotundamente que lanzara un mechero con la intención de incendiar el edificio para vengarse de uno de sus residentes en particular. De hecho, ha rechazado que discutiera con esa persona y ha dicho que sólo le conoce "de vista".

"A mí me sabe muy mal, porque es algo muy grave", ha declarado, respecto al incendio. El acusado ha indicado que sabía que en el edificio había gente, pero que no sabía que había "una persona retenida".

Con esta alusión se refería a la mujer que murió en el incendio. Tras el incidente se abrió una investigación paralela para esclarecer si la fallecida había sido encerrada por su pareja, un hombre de 46 años que fue detenido por presuntos malos tratos.

EL OTRO ACUSADO DICE QUE HIZO DECLARACIONES DROGADO Y BAJO PRESIÓN

La fiscal también pedía 18 años de prisión para otro hombre acusado de colaborar con el primer procesado vigilando mientras éste iniciaba el fuego.

Durante la investigación, este segundo procesado declaró a la Policía incriminando a su amigo, contando que había discutido con uno de los residentes del edificio. Este martes ha negado esta versión y ha sostenido que hizo esas declaraciones bajo los efectos de las drogas y presionado por los agentes.

"Yo estaba enganchado, la Policía me dijo que me iban a soltar, que sabían yo no tenía nada que ver, y me hicieron decir cosas que querían que dijera", ha dicho, añadiendo que sabía que en ese momento en su casa "había droga" y que la fumó "con la Policía delante".

En este sentido, durante el interrogatorio en el juicio, el hombre ha negado que su compañero profiriera en voz alta amenazas contra uno de los residentes en el edificio 'okupa', si bien sí ha dicho que se "olía que algo había pasado" entre ellos.

En cualquier caso, al ser preguntado por si sabe quién incendió el edificio, ha contestado que no. "En absoluto", ha respondido.

El juicio continuará este martes a partir de las 9.00 horas.