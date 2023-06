Acusado de matar a su mujer y ocultar su cuerpo en Ciudad Real no recuerda qué pasó pues consumió "mucha cocaína"

CIUDAD REAL, 19 (EUROPA PRESS)

El acusado de matar a su mujer y ocultar su cuerpo en el municipio ciudadrealeño de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) ha afirmado este lunes que consumió "mucha cocaína desde la noche anterior al día de los hechos" y que no recuerda "qué pasó".

Así lo ha manifestado durante la primera sesión del juicio celebrada en la Audiencia Provincial y en el que han testificado el acusado, J.M.I.G; el hijo de la fallecida --con quien convivían--, familiares directos y una amiga.

A preguntas de la Fiscalía, el acusado ha negado que tuvieran "muchas discusiones" y que insultara o amenazara a la víctima en presencia del menor, aunque ha admitido que se enfadaban como pareja pero que "nunca" rompieron. Preguntado por si alguna vez intentó asfixiarla, ha contestado que no y que "nunca" ha llevado armas.

"La noche anterior al día de los hechos estuve consumiendo mucha cocaína y mucho alcohol y desgraciadamente no recuerdo qué pasó. Ese día es como si estuviera bloqueado totalmente", ha declarado.

Ha alegado en su defensa "que no recuerda haber discutido con ella" y que no sabe "si llegó alguien al domicilio". "Esa noche hice mucha mezcla, llegué a vomitar y perdí hasta el conocimiento, tengo muy mal recuerdo de ese día, estaba desfasado", ha añadido.

Más adelante, ha puntualizado que "en realidad, empezó a consumir en Nochebuena", añadiendo que "desgraciadamente" empezó a consumir desde que murió la madre de su hijo en 2013.

Preguntado por si recuerda haber asestado una puñalada a la mujer en el cuello, ha incidido en que no lo recuerda.

SE DESPERTÓ EN LA CÁRCEL

Asimismo, ha dicho que no tiene "ni idea" de si sacó dinero y que solo se acuerda de que al día siguiente se despertó "en la cárcel". "Pregunté a mi compañero dónde estaba y me dijo que era la cárcel y ahí me dijeron lo que había hecho", ha explicado.

J.M.I.G. está acusado de un delito de asesinato y estafa por el que la Fiscalía pide casi 27 años de prisión le habría atestado a su a su pareja --M.D.G.C.-- una puñalada certera y mortal con un arma blanca de 7 centímetros de hoja que le provocó la muerte de manera inmediata, y después ocultó su cuerpo en el canapé de su cama.

Tal y como informa el fiscal en su escrito de acusación, que recoge Europa Press, tras asestar esta puñalada se marchó del domicilio que compartían y sacó 1.000 euros de la cuenta bancaria de la víctima, por lo que el Ministerio Fiscal solicita 21 meses de prisión por un delito de estafa.

El acusado deberá asumir una indemnización de 492.154 euros por la muerte de su pareja. Una cantidad total en la que se incluyen las indemnizaciones correspondientes a los dos hijos de la víctima, la madre de la víctima y los seis hermanos de la misma.

Concurre la circunstancia agravante de parentesco del artículo 23 del Código Penal y en el delito de asesinato la circunstancia agravante de discriminación por razón de género del artículo 22.