Un acusado de provocar el suicidio de un menor tras hostigarle por Whatsapp niega que le conociera y hablara con él

CASTELLÓ, 19 (EUROPA PRESS)-

Un hombre acusado de provocar el suicidio de un menor de 17 años tras hostigarle y chantajearle a través de mensajes de whatsapp ha asegurado durante la primera sesión del juicio con jurado que ha empezado en la Audiencia Provincial de Castellón que no le conocía y que "jamás" mantuvo ninguna conversación con él.

El fiscal solicita de forma provisional para el acusado 12 años de prisión por un delito de homicidio, la acusación particular eleva la petición de pena a 28,6 años de cárcel y la defensa ha pedido la libre absolución de su patrocinado.

Según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, en diciembre de 2016 el acusado contactó a través de whatsapp con el menor enviándole más de 100 mensajes en 7 horas con ánimo de amedrentarlo con expresiones como 'te lo dejo económico,', 'estoy a 1000' y otras de contenido sexual con un tono más elevado. Además, en otros mensajes se podía leer 'tengo toda la conversación en el otro teléfono', 'y lo voy a publicar con tu número de teléfono', 'ahora saltarás de alegría cuando todo esto salga a la luz', 'no quiero nada, quiero verte en los juzgados' o 'te juro que te vas a comer un buen marrón'.

Ante ello, el menor le dijo al acusado que tenía 17 años y le pidió retiradamente disculpas. Sin embargo, continuó con expresiones como 'y te pondré la demanda en el Palacio de Justicia de Valencia', comunicándole reiteradamente el menor al acusado que si continuaba así se iba a suicidar.

Pero el acusado -según el fiscal- "aceptando conscientemente que el menor acabara suicidándose como le había anunciado", continuó mandándole mensajes como 'si te suicidas le dejarás el marrón a tus papás', 'por meterte en una página para mayores voy a arruinar a tus padres por tu culpa' o 'vas a llorar lágrimas de sangre delante de los jueces y de tus padres'.

Según el ministerio público, esta situación de "permanente hostigamiento y chantaje emocional" provocó que el menor se suicidara arrojándose al vacío en el patio interior del edificio de su domicilio ubicado en Vila-real (Castellón). El fiscal señala que incluso después de haberse suicidado el menor, el acusado le siguió enviando mensajes similares e incluso fotos simulando haberle denunciado en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Durante las intervenciones de las partes para presentarse ante los miembros del jurado, el fiscal ha indicado que el acusado tuvo una "influencia vital" en el fallecimiento del menor; mientras que el abogado de la acusación particular ha asegurado que la actitud del acusado le hace responsable de un delito de homicidio.

"PRUEBA SESGADA Y MANIPULADA"

Por su parte, la letrada de la defensa ha manifestado que el acusado no conoce de nada al fallecido, y ha destacado que "la prueba está sesgada y manipulada" y que en este caso no se han cumplido los requisitos para que las conversaciones de whatsapp registradas en el móvil de la víctima sean válidas como prueba de cargo. "Demostraremos que el acusado no ha tenido nada que ver con la muerte", ha añadido la abogada, quien ha apuntado que el suicidio de los adolescentes es un "misterio" en este país.

El acusado, durante su declaración, ha asegurado "sentir muchísimo" lo que ha pasado y la situación de los padres del menor, aunque ha subrayado que nunca ha mantenido una conversación con él, por lo que supone que durante el periodo de tiempo en que están las conversaciones registradas debió prestar su teléfono a alguien.

Algunos agentes de la Policia Nacional que acudieron al lugar donde se suicidió el menor han asegurado que la médico forense les entregó la cartera y el teléfono móvil del menor en un sobre, que posteriormente entregaron al instructor del caso, el cual ha señalado que una prima de la víctima declaró que el menor le había dicho antes de morir que se encontraba mal porque recibía amenazas de alguien que lo iba a denunciar en Valencia.

El instructor ha declarado que la investigación se centró en estas amenazas y, tras observar el contenido de las conversaciones entre el menor y el acusado, se detuvo a este último.