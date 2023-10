Acusado de violar a su prima y difundir fotos íntimas: "Me denuncia falsamente, subía chicos a casa a escondidas"

Reconoció a la madre los abusos que ahora niega, e incluso pidió disculpas, según la mujer

PALMA, 10 (EUROPA PRESS)

El joven acusado de agredir sexualmente a su prima y de difundir fotografías íntimas suyas ha asegurado este martes, ante el Tribunal, que la víctima le "denuncia falsamente", algo que él ha atribuido a que "ella subía chicos a casa a escondidas de la madre".

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha arrancado el juicio contra el joven, al que la Fiscalía pide penas que suman 103 años de cárcel por siete delitos de agresión sexual con penetración y un delito de revelación de secretos. Asimismo, interesa para el acusado la medida de libertad vigilada por un tiempo de diez años, orden de alejamiento durante 17 años y el pago de una indemnización de 50.000 euros.

Los hechos recogidos en el escrito de acusación se remontan a julio de 2021, cuando el procesado vivía en el domicilio de los padres de la víctima. La Fiscalía acusa al hombre de someter a su prima a tocamientos, y de obligarla a posar en ropa interior mientras le hacía fotos, así como a hacerse fotos que después debía enviarle. Según las acusaciones, lo habría conseguido amenazando a la menor con revelar a su madre que se saltaba clases o que había empezado a fumar.

Además, en fecha de 24 de noviembre de 2021, el acusado habría creado una cuenta falsa en redes sociales y enviado dichas fotos a uno de los hermanos de la menor, procediendo después a eliminar la cuenta.

En el juicio, el procesado ha negado todas estas acusaciones. Ha sostenido que nunca estuvo en la habitación con la menor y que de hecho nunca se quedaban solos porque la madre no lo permitía.

Sus familiares le echaron del apartamento en agosto, pero él ha desvinculado la expulsión de los supuestos abusos, afirmando que fue porque no cumplía las normas de la casa.

Así, el joven ha asegurado que "nunca" ha "hecho nada" con su prima, y cree que los hechos que ella le atribuye los hizo "otro chico" al que habría subido a casa. "Es lo único que se me ocurre porque no tiene sentido que me denuncie falsamente a mí", ha dicho.

RECONOCIÓ LOS ABUSOS ANTE LA MADRE

Con todo, según la madre de la menor, al descubrirse lo ocurrido el joven reconoció los abusos que ahora niega. La testigo ha explicado que se enteraron cuando su hijo mayor, que ya no vivía en la casa, recibió unas fotografías íntimas de su hermana por una conocida red social y avisó a su madre.

"Cuando descubrí esas fotos salí del trabajo y fui a ver a la niña. Mi hija se derrumbó, yo me quedé bloqueada", ha contado. La menor reveló entonces que su primo abusaba de ella, que entraba en su habitación "por la ventana" mientras los adultos dormían y que la "manoseaba" y le practicaba tocamientos.

"No quise decírselo a mi marido y a mi hijo porque sabía lo que iba a pasar, que le irían a buscar", ha declarado la mujer. Ella misma confrontó al acusado y le dijo que se tenía que "largar ahora mismo".

Él le habría pedido perdón, reconociendo los abusos. "Me dijo que lo sentía mucho, que iba a hacer una nueva vida y se iba a buscar un piso. Me dijo que no se lo dijera a su madre, que se buscaría una habitación y no la molestaría más", ha contado la madre de la víctima.

La mujer se ha lamentado por haber sido dura con su hija porque dio pie al acusado a aprovecharse de ello para controlar a la menor. "Se ve que ella había empezado a fumar y él le amenazaba con que me lo iba a decir. Una vez estábamos en la cocina y él dijo delante de mí 'Ya mismo le digo a mi tía'. Yo pregunté qué me tenía que decir y él se rió. Ahora entiendo por qué la tenía sometida", ha expresado.