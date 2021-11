Adara y Jesús Molinero se reencuentran en 'Secret Story'

MADRID, 25 (CHANCE)

Este jueves estamos viviendo una de las noches más especiales de 'Secret Story' porque las dos mujeres más peleonas del concurso están nominadas y se vaya, quien se vaya, el reality va a perder a una concursante que se ha dejado la piel en cada uno de los momentos que ha vivido dentro de la casa.

Además de esta nominación que nos tiene en vilo, se ha producido uno de los momentos más impresionantes y emocionantes de todos los tiempos. Lo que 'Gran Hermano' separó, 'La casa de los secretos' lo ha unido de nuevo... se trata ni más ni menos que el reencuentro entre Adara Molinero y su padre, Jesús, con el que no tenía relación desde hace dos años.

"¡Qué fuerte! estoy temblando" decía Adara cuando entraba en la sala donde le esperaba su padre y él, enseguida se desahogaba con su hija, a la que ha echado mucho de menos: "Escucha, lo que pasó ya lo hablaremos, será mejor olvidarlo y volver a empezar. Con respecto al concurso me está gustando mucho, está todo el mundo revolucionado".

Si hay algo por lo que le ha preguntado Adara es por cómo está su hijo, a lo que Jesús ha respondido: "Es que yo no tengo contacto con Martín, perdí el contacto con Hugo", pero le ha cambiado de tema y le ha confesado que: "Te veo mucho más calmada, madura, me está gustando mucho. Te quiero mucho, en el último mensaje que te puse, te lo dije. Cuando salgamos ya hablaremos, si yo tengo muchas ganas de ver al niño".

Jesús Molinero también le ha desvelado a su hija que, en estos dos años que han estado sin hablarse, cuando la concursante dejaba su hijo con la abuela, él se escapaba para verlo: "Cuando se lo dejabas a la abuela, me escapa y lo veía, no me quedaba otra".

Adara ha aprovechado ese momento con su padre para asegurar, delante de todos los espectadores, que: "Le he echado mucho de menos, tenía ganas de llamarle, hablar con él, pedirle su opinión... Le he echado de menos diariamente, a veces pensaba en hacerle videollamada para enseñarle las cosas del niño".

Recordemos que padre e hija dejaron de tener relación cuando Adara salió de 'Gran Hermano' después de zanjar su relación con Hugo estando dentro de la casa y apostado por sus sentimientos con Gianmarco. Jesús Molinero no vio bien lo que había hecho su hija y se puso de parte del padre de su nieto y eso... provocó la ruptura familia.