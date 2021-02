Adara Molinero confirma que todavía no ha felicitado a Hugo Sierra por su próxima paternidad

MADRID, 19 (CHANCE)

Pese a que ya hace una semana que Hugo Sierra e Ivanna Icardi anunciaron pletóricos que pronto se convertirían en papás de su primer hijo en común, una niña a la que llamarán Giorgia, el ganador de Gran Hermano todavía no ha recibido la felicitación de una persona que, en su día, fue muy importante en su vida.

Nos referimos a Adara Molinero, madre del segundo hijo de Hugo - Martín, que en los próximos días cumplirá 2 años - que, tras conocer la noticia, mostraba de todo menos alegría y lanzaba un dardo envenenado a su ex, esperando que ejerciese de papá y se comportase por igual con sus 3 hijos.

El vídeo del día Feijóo apuesta por unir “lo que estaba unido” sobre PP y Cs

Poco después, Adara confesaba que todavía no había felicitado al uruguayo por su próxima paternidad y, a día de hoy, sigue sin hacerlo. Así nos lo ha contado la concursante de realities tras una cena familiar con su novio, Rodri Fuertes, y su madre, Elena Rodríguez.

Sin perder la sonrisa, y feliz de la vida porque acaba de lanzar su propia línea de cosmética, Adara confirma que no se ha puesto en contacto con Hugo desde que anunció que en verano se convertiría en padre de nuevo con Ivanna después de un año escaso de relación. ¡Dale al play y no te pierdas las caras de la exgran hermana a las preguntas relacionadas con su ex!