Adara Molinero se defiende de las críticas y contesta a sus haters a golpe de posado sexy en bikini

MADRID, 18 (CHANCE)

Adara Molinero ha estallado. Y es que, tras las críticas recibidas por parte de sus detractores - que la han acusado de dejar a su hijo Martín para irse de viaje romántico con su novio, Rodri Fuertes - la ganadora de "Gran Hermano Vip" ha hablado alto y claro para defenderse.

La influencer, fiel a su carácter claro y directo, ha hecho un pequeño kit kat en su idílica escapada a Grecia con su chico para lanzar un claro mensaje a sus haters y defenderse de las críticas: "He leído bastantes comentarios tipo que dejo a mi hijo para irme de viaje y simplemente quería aclarar que mi hijo está con su papá. Tiene derecho a estar con su papá y yo también tengo derecho a irme de vacaciones cuando mi hijo está con su papá. Aclarar eso. Y como estoy preocupadísima me coy a comer un perrito caliente en este maravilloso chiringuito y luego me voy a ir a la playa".

Sin duda, una declaraciones de intenciones por parte de Adara, que no está dispuesta a consentir que nadie cuestione su papel como madre y le amargue sus vacaciones de ensueño. Y es que, hablando de vacaciones, la ex de Hugo Sierra está pasando unos días de lo más idílicos con Rodri Fuertes. La pareja, que lleva un mes de relación, disfruta ahora de una escapada de ensueño a Grecia después de haber pasado unos días en Ibiza, en los que derrocharon amor y pasión a partes iguales.

Tanto Adara como el influencer están dando buena cuenta de sus vacaciones en sus respectivas redes sociales, presumiendo de amor, de cuerpazos y, como no, del espectacular nidito de amor - en forma de lujoso hotel - en el que están dando rienda suelta a su amor.

Hoy mismo, la concursante de realities subía la temperatura con un sugerente posado en el que, con un escueto bikini rosa, presume una vez más del cuerpazo que ha hecho que Hugo Sierra, Gianmarco Orestini y, como no, Rodri Fuertes, hayan perdido la cabeza por ella.