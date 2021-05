Adara Molinero estalla contra Ivanna Icardi y, entre lágrimas, anuncia demanda

MADRID, 6 (CHANCE)

Ivanna Icardi se ha sincerado en su canal de Mtmad acerca de su relación con Adara Molinero y del trato que tiene con Martín, hijo de la ganadora de 'Gran Hermano Vip' y de Hugo Sierra, con quien la argentina está a punto de convertirse en madre por primera vez. Muy sincera, ha desvelado que ven al pequeño, de dos años, una semana al mes, muy poco tiempo, por lo que entrar en su corazón es difícil. Algo que su novio no lleva demasiado bien, ya que es duro y complicado, como confiesa la exconcursante de 'Supervivientes'.

Ivanna, además, se ha pronunciado sobre Adara, asegurando que no le gustan las cosas forzadas y que la ex de Hugo ya debería saberlo. Unas palabras que han hecho estallar a la concursante de realities que, a través de sus redes sociales, ha contestado a la argentina entre lágrimas e, indignada, ha anunciado que va a hablar con su abogado para demandarla.

En pijama, muy nerviosa y sin poder contenerse, Adara ha desvelado a través de Instagram que no entiende estas palabras de Ivanna cuando hace un mes "le mandé un mensaje y le dije que me disculpara si en algún momento había dicho algo que le pudiese doler porque lo único que quería era tener la fiesta en paz".

Algo que, a todas luces, Ivanna no ha hecho, convirtiendo al pequeño Martín en protagonista de su último vídeo de Mtmad, lo que ha hecho estallar a Adara. "Yo nunca he sacado a mi hijo y me parece muy fuerte que esta chica se grabe un vídeo hablando de mi hijo. Ell no tiene ningún derecho a hablar de mi hijo y estoy harta de callarme. Hablando de mi hijo, cobrando por ello. ¿Qué derecho hay?", ha 'denunciado' desesperada la exgran hermana en sus redes sociales.

"Hablando de temas personales que sólo nos importan a su padre y a mí, hablando de cómo es la custodia, que está prohibido por convenio hablarlo públicamente por convenio", ha añadido una enfadada Adara que, dispuesta a todo, ha anunciado a continuación que interpondrá medidas legales contra Ivanna, rompiendo así la 'tregua' que tenía con Hugo desde su ruptura definitiva. "Voy a hablar con mi abogado para denunciar", ha confesado la novia de Rodri Puig, dejando claro que no piensa permitir a la argentina que hable de su hijo Martín.