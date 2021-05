Adara Molinero y Rodri Fuertes disfrutan de un viaje de enamorados en Dubái

MADRID, 14 (CHANCE)

Nos quedamos muy asombrados cuando después de participar en 'Gran Hermano VIP' Adara Molinero rompió su relación con Hugo por no estar enamorada y vivir un infierno de aburrimiento según contaba la propia concursante en la casa más vista de toda España. Lo cierto es que su romance con Gianmarco no fue a más y pronto empezó una relación de amor y confianza con Rodrigo Fuertes.

Fueron muchas las voces que aseguraron que ese noviazgo no llegaría a nada y que duraría dos días, pero lo cierto es que en muy poco tiempo harán un año juntos y lo han celebrado con un viaje extraordinario a Dubái. Ambos no paran de subir contenido a sus redes sociales y no podemos decir otra cosa que se nota que ambos están más enamorados que nunca y disfrutando de un viaje de ensueño.

Muchos han sido los vídeos que han subido a sus stories, pero lo que más nos gusta es ver esa sonrisa en el rostro de Adara Molinero que demuestra lo feliz que está al lado de Rodri... Ha pasado un año desde que la exconcursante dejara la que era su vida para apostar y ser feliz y sin duda lo ha conseguido con creces.