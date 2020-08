Adara Molinero y Rodri Fuertes, romántica noche de cine para dos

MADRID, 28 (CHANCE)

Convertida en una de las parejas del verano, Adara Molinero y Rodri Fuertes están disfrutando al máximo de su relación al margen de las críticas y es que son muchos los que creen que se trata de un montaje y que el final de esta historia de amor está muy cerca en el calendario. De vuelta en Madrid tras pasar de unas idílicas y lujosas vacaciones en Grecia, la televisiva parejita compartió un plan de lo más romántico que demuestra que están en lo mejor de su noviazgo.

En esta ocasión Adara y Rodri aprovecharon la noche madrileña para acudir a una de las salas de cine de la capital y es que, una vez más, demostraron que su relación sigue adelante a pesar de las críticas. Agarrados de la mano, ambos salieron del cine tras una velada en la que aprovecharon para disfrutar de la compañía mutua. Con el rostro muy serio, la ex de Hugo Sierra se subió rápidamente al coche del influencer luciendo para la ocasión un mini vestido de tirantes en color azul de lo más veraniego.

Tras unas vacaciones en Ibiza en las que Rodri ha compartido su primera imagen junto a Adara en redes sociales, y de haber disfrutado de una apasionada semana en Creta, la pareja vuelve a la normalidad en la capital. "No me escondo, no voy a dejar de hacer lo que me apetece, pero decidí no exponer más mi vida privada y no dar explicaciones y así voy a seguir. Gustará más o menos, se criticará más o menos, pero esa fue mi elección, meditada y absolutamente convencida" ha confesado el ex de Bea Retamal para explicar la ausencia de fotos junto a su actual pareja.

Afianzando poco a poco su relación, hay que recordar que los rumores de acercamiento entre ellos surgieron tras la participación de Adara en "El reencuentro" y es que su anterior pareja, Gianmarco, reconoció que dejaba a la ex azafata de vuelo tras haber visto mensajes de cariño entre los ex compañeros de la casa de Gran Hermano. Finalmente, y pese a que la polémica joven aseguró que Rodri era sólo un amigo, el tiempo acabó dando la razón al italiano y ahora la enamorada pareja disfruta de un verano inolvidable en el que están viviendo su amor sin esconderse de nadie.