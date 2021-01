Adara, tajante, se pronuncia por última vez sobre su ruptura con Rodri

MADRID, 4 (CHANCE)

La ruptura de Adara Molinero y Rodri Fuertes va camino de convertirse en uno de los culebrones de este inicio de 2021. Eran los fans de la ganadora de "Gran Hermano Vip" los que daban la señal de alarma al constatar que la madrileña había borrado sus fotografías con su novio en Instagram y había dejado de seguir al influencer en redes sociales.

En apenas dos días, mucho se ha especulado con los motivos de esta ruptura no confirmada por ninguno de los protagonistas, y con la posibilidad de que fuese un simple enfado por parte de Adara, que ayer rompía su silencio para pedir respeto tanto para Rodri como para ella y desmentir que se tratase de un montaje para volver a televisión.

Hace unos minutos, la ex de Hugo Sierra ha vuelto a pronunciarse sobre el fin de su idílico romance, y lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram. "Esta va a ser la última vez que me pronuncie sobre este tema. Yo no he dejado a nadie" ha confesado tan rotunda como tajante, intentando zanjar así la polémica pero dejando en el aire numerosas cuestiones sobre su ruptura sentimental.

Y es que, sin decirlo claramente, Adara deja claro que no quiere hablar de su ruptura pero que ha sido Rodri el que ha finalizado la relación. Además, asegura que no volverá a hablar del tema, por lo que imaginamos que estará más afectada y dolida de lo que imaginamos. Mientras tanto, el influencer continúa conservando sus fotografías con la que era su novia desde hace seis meses en su cuenta de Instagram y todavía no ha dado su versión sobre la que promete convertirse en una de las rupturas que más dará que hablar en las próximas semanas.