Adelante Andalucía propone limitar el precio de los alquileres y proteger los cascos antiguos de las ciudades

MÁLAGA, 4 (EUROPA PRESS)

La candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha protagonizado este sábado en Málaga un acto por el "derecho a la ciudad frente a la turistificación" donde se han repasado las claves programáticas de la formación andalucista de izquierdas en contra de un turismo "depredador" y a favor de un turismo sostenible, de convivencia, inclusivo y diverso.

Entre ellas, se encuentra limitar el precio de los alquileres y proteger los cascos antiguos de las ciudades, y Rodríguez ha pedido hacerlo "como lo hemos hecho en Cádiz, donde hemos establecido una paralización total de las licencias de municipales para vivienda turística hasta que no haya un estudio serio sobre el impacto que están teniendo en la subida de los precios de los alquileres. Esto se puede hacer en toda Andalucía: aplicar la ley del derecho a la vivienda".

En concreto, ha pedido regular tanto las viviendas turísticas para que prevalezca el derecho a la ciudad, como el precio de los locales comerciales, evitando así el cierre del comercio tradicional. "Se cierran los comercios locales y se apuesta por comercios mucho más caros y por un modelo de supermercado difícil de pagar", ha dicho Rodríguez, que ha criticado que "no somos un parque temático ni somos un solar en el que los fondos de inversión puedan hacer y deshacer, derribando nuestra cultura y nuestra forma de vida para regalarlo a los intereses del capital extranjero".

El acto se ha celebrado en el barrio de El Perchel de Málaga junto a los candidatos de Adelante Andalucía por la provincia Carmen Máximo y Álvaro Bazán, así como integrantes de diversos colectivos sociales, la Plataforma El Perchel No Se Vende, la Campaña por el Bosque Urbano de Málaga y la Plataforma No Al Rascacielos. Este barrio, precisamente, sufre las consecuencias de "un modelo fallido de turismo" y en el que una plataforma vecinal se ha organizado para evitar que un fondo buitre los expulse para construir pisos turísticos.

"Vaciar el centro de las ciudades, como en el caso de este barrio de El Perchel, para entregárselo a fondos de inversión extranjeros que hagan el agosto con un turismo que no deja rentas suficientes para poder pagar las facturas es regalarles nuestra identidad y nuestra forma de vida a quienes no se preocupan en absoluto por esta tierra y que, además, en muchos casos cotizan sus rentas fuera", ha criticado Rodríguez, quien ha alertado que "quienes están regalando nuestras ciudades son los gobiernos y los políticos que facilitan este camino".

Así, ha indicado que "no se trata de cuestionar la actividad, se trata de debatir el modelo", recriminando que Andalucía no puede estar condenada a ser la tierra "del turismo low cost que renuncia a la industria y a lo que genera riqueza y valor, y que renuncia también el derecho de acceso a la vivienda". A su juicio, este modelo turístico "genera empleos precarios, que no permiten pagar las facturas y dificultan el acceso a los derechos fundamentales como la vivienda, arrebatándole a las ciudades de Andalucía a tener su propia personalidad".

La candidata de Adelante Andalucía ha recordado que en Málaga, más de 200 edificios en los que antes vivían vecinos de la ciudad se han convertido en alojamientos turísticos, "provocando su expulsión y provocando que los jóvenes emigren en busca de un futuro laboral". Frente a la demanda de la formación de un turismo sostenible y sostenido en el tiempo, Rodríguez ha criticado la Ley del Suelo, "una ley del todo vale, que nos hace retroceder a la época del pelotazo urbanístico y la burbuja del ladrillo a costa de nuestro litoral y nuestro medio natural".

APOYO PLANTILLA DE CANAL SUR

En una atención previa a medios, Teresa Rodríguez se ha solidarizado con los trabajadores de Canal Sur. "En el día de ayer se puso en duda la pervivencia de la televisión pública de los andaluces y las andaluzas y nosotros nos plantamos con ello, detrás de ello y frente a quienes quieren cerrarla".

Así, ha dicho que sin la televisión pública "siempre nos veremos por ojos de otros", reprochando que "TVE ha nombrado 700 veces el último año a Andalucía 700 veces y 7.000 a Madrid, aunque tengamos dos millones de habitantes más. Si no tuviéramos Canal Sur, no podríamos vernos a nosotros mismos, por eso nuestro más firme rechazo a la posibilidad de que os arrebaten esa herramienta identitaria", ha apuntado.

Por otro lado, y en relación a los últimos asesinatos machistas, la candidata de Adelante Andalucía ha insistido en que "por ser habituales no tienen que ser asimilados como naturales". "El motivo fundamental de estas muertes se llama machismo y patriarcado y todo lo que sea no denominarlo violencia machista y violencia de género es ser connivente con las causas reales. Llamar a esto violencia intrafamiliar como si las causas no fueran relevantes es procurar las condiciones que fomenten nuevos casos".