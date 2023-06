Adelante trabaja en "una candidata potente" para el Congreso por Cádiz tras primarias que tendrán el fin de semana

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía trabaja en su única candidatura que presentará por la circunscripción de Cádiz al Congreso de los Diputados en las elecciones de 23 de julio, de cuyo perfil ha precisado que será "una candidata que va a ser potente", en palabras de su portavoz en el Parlamento de Andalucía, José Ignacio García, de la que ha indicado que "representa a toda Andalucía".

Ese proceso de designación será tras celebrar unas elecciones primarias que tendrán lugar este fin de semana y para las que hasta este viernes se podrán presentar candidaturas, según han explicado fuentes de esta formación.

Este miércoles, día 14, empieza el plazo de presentación de candidaturas ante las Juntas Electorales Provinciales a las elecciones a Cortes Generales, que concluirá el lunes, día 19.

"La candidata por Cádiz se está decidiendo en proceso abierto", ha afirmado José Ignacio García en rueda de prensa cuando se le ha preguntado por el procedimiento de designación de su candidato, una vez que la pasada semana la militancia apostó por que fuera Cádiz la única provincia por la que intentar conseguir un diputado en el Congreso.

Cuestionado por el uso del femenino para hablar del perfil de su candidato, el portavoz parlamentario de Adelante ha esgrimido que en su formación "el femenino es un género neutro".

Preguntado por la posibilidad de que la candidatura salga de los actuales integrantes del grupo parlamentario, el propio García o Maribel Mora, lo ha descartado con un "no lo creo" tras poner de manifiesto que "estamos aquí" y "tenemos un montón de trabajo".

Adelante Andalucía cosechó el 28 de mayo en las elecciones municipales 43.495 votos y con ellos nueve concejales, repartidos entre los seis que logró en Cádiz capital, municipio que gobernaba, un edil que cosechó en Puerto Real (Cádiz), así como otros dos en la provincia de Sevilla: Castilleja de la Cuesta y La Puebla de Cazalla.

En esta cita electoral se constató que el 86% del voto a Adelante Andalucía se concentró en las provincias de Cádiz y Sevilla, 37.252 papeletas, 19.265 en la provincia de Cádiz y 17.987 en Sevilla.

Las municipales de 28 de mayo fueron una continuación de las andaluzas de 19 de junio de 2022 para evaluar la repercusión de Adelante Andalucía en el electorado regional.

Entonces obtuvo 168.960 votos, un 74,2% más que estas municipales de 2023, que le dieron derecho a tener dos diputados en el Parlamento andaluz, uno por Cádiz y otro por Sevilla, después de que hubieran logrado 41.438 votos y 57.431, respectivamente, en estas circunscripciones.

CANDIDATURAS DE SUMAR EN ANDALUCÍA

En el caso de las candidaturas de Sumar por las circunscripciones andaluzas a las elecciones de 23 de julio, donde Izquierda Unida tiene reservadas los cabezas de lista de Córdoba y Málaga, mientras que Podemos tendrá el número uno por Granada, reservado para su secretaria general en Andalucía, Martina Velarde, la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, confluencia de Izquierda Unida, Podemos Andalucía y Más País Andalucía, Inmaculada Nieto, ha indicado que "es un proceso que está en marcha".

Nieto, quien ha asegurado que "no valoro estas cuestiones" con el argumento de que "no me corresponde hacer valoraciones en mi condición de portavoz del grupo", ha expresado que su "contento con el acuerdo" por su "disposición final", antes de considerar que si la designación de candidatos a Cortes Generales "tiene repercusión en el grupo", por la salida de alguno de sus integrantes para optar a Congreso o Senado, "será para bien".