Adicae ante el décimo aniversario del 'rescate' bancario: "Esperamos un cambio de actitud de la banca"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de Adicae, Manuel Pardos, espera, ante el décimo aniversario del 'rescate' bancario, "un cambio de actitud de toda la banca hacia los consumidores y una recuperación de la confianza".

En declaraciones a Europa Press, Pardos ha sostenido que fueron los consumidores los que rescataron a un sector "que, en principio, no se lo merecía", ya que han soportado "la triste historia de la banca española en el siglo XXI".

Así, ha afirmado que, tras la entrada de España en el euro, se observó que el negocio del sector bancario era "el expolio de los clientes", y ha enumerado varios de los casos más controvertidos de la banca, como las preferentes, las cláusulas suelo o los bonos y obligaciones subordinadas, "metidas con calzador" a los clientes.

Con respecto al 'rescate', Pardos ha afirmado que la asociación "no protestó porque no es antibancaria", si bien ha indicado que, entre las condiciones impuestas a las ayudas no se incluía la protección a los consumidores.

Igualmente, ha cargado contra la reestructuración del sector tras el 'rescate' que supuso la desaparición de varias cajas de ahorro, convertidas en un banco o absorbidas por otras entidades: "Se regala las cajas, se las entrega a precio de saldo y se las convierte en bancos; bancos que no son aceptados en la AEB", una de las tres patronales bancarias en España.

Sin embargo, Pardos ha afirmado que, a pesar del rescate, los bancos, de forma generalizada, "nunca quisieron saber nada en España de los consumidores o de sus asociaciones", al igual que el Banco de España, que "tampoco ha sido propicio a la representación de los consumidores y usuarios".

En este punto, el presidente de Adicae ha recordado que el Gobierno tiene pendiente "desde hace cuatro años" la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuyo anteproyecto ha sido publicado recientemente.

"Esperamos un cambio de actitud de toda la banca hacia los consumidores y una recuperación de la confianza", ha sostenido Pardos, que ha recordado que su asociación "siempre ha negociado y dialogado con todas las instituciones financieras", con las que también han resuelto "muchos problemas".

Este jueves, 9 de junio, se cumplen diez años desde que Luis De Guindos, por entonces ministro de Economía, anunciase la decisión de Europa de garantizar una ayuda de hasta 100.000 millones de euros a España con el objetivo de sanear al sector financiero nacional, de la que finalmente se desembolsaron 41.000 millones de euros.