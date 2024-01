Adigital cree que España debe "tener más voz" en Bruselas para convertirse en un 'hub' digital líder en la UE

Advierte de que la aplicación de la regulación en Europa debe impulsar la competitividad y no generar fragmentación entre mercados

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El director general de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), César Tello, cree que España debe aumentar su presencia y "tener más voz" en Bruselas para aprovechar la oportunidad de convertirse en un 'hub' digital líder en el continente, especialmente a poco meses de las elecciones europeas que tendrán lugar a comienzos de junio.

"Europa es importante. Tiene más importancia de la que se le da en general, pero este año, que es un año de elecciones, creemos que se debe poner foco en el papel de la tecnología, de la innovación, en la oportunidad de convertir a España en un 'hub' digital líder en Europa, no solo en el sur de Europa", ha asegurado el directivo en una entrevista con Europa Press.

Hace un año, a comienzos de 2023, Adigital abrió su oficina en la capital belga para impulsar la proyección de España como 'hub' digital y, a juicio de Tello, en Bruselas existe la "sensación" de que España progresa en "todos los índices de digitalización" mientras que otros países "se han estancado", "seguramente también porque tenían una mayor madurez", ha matizado.

El directivo también ha argumentado que la importancia de tener una mayor presencia en Bruselas está ligada a que en los próximos años se establecerá cómo se aplica la nueva regulación vinculada al sector digital y tecnológico, por lo que cobra más relevancia estar cerca de donde se toman las decisiones.

"Tenemos que asegurarnos de que (la aplicación de la regulación) se haga de forma correcta para no frenar la competitividad, que se haga de forma homogénea para no generar fragmentación de mercado, que no nos volvamos locos en cada uno de los países y, sobre todo, seguir impulsando la inversión en empresas innovadoras", ha resaltado.

"Hay que impulsar que las figuras públicas que vayan a las elecciones (europeas) también lleven esto en cartera, que sean más vocales (...) Queremos que la posición de competitividad de España pueda ser más representativa en Bruselas, que tengamos más voz, mayor impacto y más presencia en general", ha añadido.

RIESGOS DE UN EXCESO DE REGULACIÓN

Tello también ha advertido de los riesgos de aplicar al ecosistema tecnológico y digital un exceso de regulación y de vigilancia ante innovaciones como puede ser la inteligencia artificial.

El directivo pone como ejemplo el sector de las 'telecos' en la UE: "Está sufriendo y ahora se está hablando a nivel europeo de que quizás se debería revisar la competencia y permitir que haya 'telecos' que ocupen más espacio porque la inversión que se va a requerir en infraestructuras va a ser muy importante".

En ese sentido, las principales compañías del sector 'telco' europeo reclaman desde hace tiempo una desregulación de esta industria para poder elevar su competitividad.

De hecho, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, señaló recientemente que de las 50 compañías del sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) más grandes del mundo, tan solo cinco son europeas.