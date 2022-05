El administrador de Barreras elige la oferta de Armón, que solo mantiene 20 empleos pese al rechazo del comité

Sindicatos lamentan la valoración "sesgada" y ven "muy díficil" que el juzgado se aparte de la línea del administrador concursal

El administrador concursal de Hijos de J. Barreras ha trasladado al juzgado Mercantil 3 de Pontevedra (con sede en Vigo) su informe sobre las tres ofertas presentadas para adquirir la unidad productiva del astillero vigués, y se ha inclinado por la propuesta de Armón, al considerar que no solo es mejor económicamente, sino que está avalada por un grupo empresarial con más recursos, experiencia en la construcción de barcos grandes, previsión de inversiones en plazos concretos y lleva "creando riqueza" en la ciudad desde 1999.

Éstos son algunos de los argumentos recogidos en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que se descarta de forma tajante la oferta de Marina Meridional (actuales dueños de la antigua Vulcano, ahora astilleros San Enrique) por no demostrar viabilidad ni una "mínima garantía de continuidad empresarial". Además, abunda, no concreta inversiones iniciales y propone hacer el pago aplazado a varios años.

En la comparación entre las dos ofertas restantes, la de Armón y la de Gondán, el administrador recapitula los aspectos positivos y negativos de cada una de ellas, si bien matiza que su decisión no debe tomarse exclusivamente "desde la óptica del interés de la plantilla", sino que debe pronunciarse también en base al Derecho Concursal y al interés de todos los acreedores.

Con respecto a los aspectos positivos, de la oferta de Armón destaca que asume 20 trabajadores de la plantilla; que pertenece a un grupo "solvente y saneado", con fondos propios de 200 millones de euros; que ofrece 14,2 millones por la unidad productiva; que da solución a los cascos de Havila; que tiene 7 contratos de barcos en cartera; un plan de inversiones entre 4 y 6 millones; y que se compromete a dotar de carga de trabajo al astillero en 6 meses.

En el caso de Gondán, valora que asume prácticamente la totalidad de la plantilla de Barreras; que es una empresa solvente, con un patrimonio de 31 millones y sin endeudamiento financiero; un compromiso de inversión en el astillero de 8 millones de euros; que cuenta con carga de trabajo; y soluciona el problema de los cascos de Havila.

Con respecto a los aspectos negativos, de la oferta de Armón el administrador concursal se centra en el hecho de que, si resulta adjudicataria, habría que hacer un ERTE extintivo con un coste de casi 4 millones de euros.

De la oferta de Gondán, expone como inconvenientes que no concreta todos los activos por los que puja; que hace la oferta para un tercero, una sociedad que crearía para hacerse con Barreras y cuyo principal socio sería Gondán; que está muy "expuesta" a un solo cliente (Edda Wind) en la construcción de buques de tecnología avanzada; o que no se pronuncia sobre los contratos suscritos por Barreras con los proveedores. Además, cuestiona que haya garantías de mantenimiento del empleo en el futuro.

A la vista de la información, el administrador concursal concluye que ambos ofertantes (Armón y Gondán) tienen garantías de viabilidad económica desde el punto de vista empresarial, sus ofertas son solventes y contemplan importantes inversiones. No obstante, señala que el "único aspecto" en el que la oferta de Gondán es "netamente superior" a la de Armón es el del mantenimiento de la totalidad de la plantilla.

Al margen de esa cuestión, el informe expone que la oferta económica total de Gondán (teniendo en cuenta la adquisición de la unidad productiva, indemnizaciones, etc.) es de 10,2 millones de euros; mientras que la de Armón asciende a 14,9 millones. Al respecto, incide en que la adjudicación a Armón permitiría pagar "la práctica totalidad de los créditos privilegiados y ordinarios" de Barreras, mientras que la oferta de Gondán solo permite abonar la mitad, y ello "no sería lícito en el ámbito concursal".

A estos argumentos, el informe añade otros motivos de índole económica, y también cuestiones como el "arraigo" de Armón en Vigo, donde lleva "creando riqueza" desde 1999, y también en la industria auxiliar.

Por otra parte, rechaza el cuestionamiento de los sindicatos acerca de las consecuencias que tendría el crecimiento de Armón en la competencia entre los astilleros de la ría. "No vemos ninguna justificación para que no se permita crecer a quien ya hademostrado que conoce el negocio, de la mano de los trabajadores y de las industrias auxiliares locales, frente a otra opción que solo el futuro determinaría si es mejor".

Los sindicatos han expresado su "decepción" con el informe de la administración concursal, y han lamentado que haya hecho suyos algunos de los argumentos de la consultora Kroll (contratada por los dueños de Barreras, Ritz Carlton, para preparar la liquidación del astillero), que también se inclinó por Armón como la mejor oferta para hacerse con la unidad productiva.

El presidente del comité, Sergio Gálvez (UGT), ha lamentado que este informe supone casi con total seguridad que "se echa a 100 trabajadores a la calle" porque, aunque la jueza aún no ha emitido su resolución, "en el 90 % de los casos la decisión judicial suele ir en sintonía con la administración concursal".

Según ha censurado, "habiendo una oferta viable (la de Gondán), al final se elige la más complicada", y precisamente la única que no subroga a la totalidad de los trabajadores.

Por ello, ha avanzado que se viene "un conflicto grave, gordo" porque los empleados "no van a quedarse parados", y ha criticado que, en este proceso, van "juntos" la empresa y la administración, "y los trabajadores quedan por el camino". "Es una 'vendida' en toda regla", ha sentenciado.

Por su parte, Ramón Sarmiento de CC.OO. ha lamentado que el informe es "decepcionante", no solo porque no da peso a las consideraciones sociales, sino porque el administrador concursal "emite juicios de valor que no proceden". Así, ha censurado que hace apreciaciones que "destilan un profundo desconocimiento" del sector de la construcción naval.

En la misma línea, el portavoz de la CIG, Rafa Pérez, se ha mostrado "sorprendido" por las conclusiones del informe, que hace una "valoración sesgada" de las ofertas en favor de Armón, mientras "tira por tierra los puntos fuertes" de la propuesta de Gondán. Además, ha lamentado que, ahora, será "muy difícil" que la jueza emita una resolución que no se acomode al informe del administrador concursal.

El comité prevé que en cuestión de pocos días el juzgado emita su resolución y determine cuál de las tres ofertas será la adjudicataria de la unidad productiva del astillero.