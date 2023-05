Adrián Vázquez (Cs): "No necesitamos un resultado grande para tener un gran resultado, vamos a decidir gobiernos"

Pérez-Nievas ha afirmado que Cs tiene en Navarra "la mano tendida" tanto a PSN como a UPN de cara a posibles pactos

PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)

El secretario general nacional de Ciudadanos y eurodiputado, Adrián Vázquez, ha afirmado este viernes en Pamplona que "somos conscientes de que el 28 de mayo, por esa polarización, Ciudadanos va a sacar un resultado complicado, pero también somos conscientes de que no necesitamos un resultado grande para tener un gran resultado".

"¿Esto qué significa? Que nosotros, donde vayamos a tener una representación institucional, vamos a decidir gobiernos. Algo que puede pasar perfectamente, por ejemplo, aquí en Navarra", ha explicado en un desayuno informativo celebrado junto al candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno de Navarra y coordinador nacional del partido, Carlos Pérez-Nievas.

Según ha subrayado Vázquez, para Ciudadanos "ya es un éxito presentar 800 listas" en el conjunto de España, "que representan que el 80% de la ciudadanía va a tener la opción de elegir la papeleta naranja, es decir, estamos en todas las grandes ciudades".

"Nosotros somos un partido de consenso, somos un partido de negociación, somos un partido que entendemos que el bipartisismo no va a volver, el bipartisismo está acabado. Y no solo en España, está acabado en toda Europa", ha dicho, tras añadir que "lo que nosotros no queremos es que esos dos partidos mayoritarios se echen al monte con sus peores referentes, que son sus extremos".

Así, ha considerado que el "valor político añadido" de Cs es "poner sentido común en la izquierda y la derecha". "Es poner sentido común en algunos sitios con el Partido Popular, en otros con el Partido Socialista, o en otros con algunos partidos regionalistas, con dos líneas clarísimas: nosotros no entramos en Gobiernos con populistas y nosotros no negociamos con partidos que quieran romper España o que lleven a asesinos en sus listas. Son las dos únicas líneas rojas que tenemos. Todo lo demás es en base al programa", ha remarcado.

Tras asegurar que Cs pretende convertirse en el "partido de las familias y las clases medias", ha añadido que "en las instituciones donde hemos estado tenemos un récord de gestión intachable" y que "somos absolutamente libres y transparentes en las decisiones personales de cada uno".

Por otro lado, ha apuntado que "hemos visto cómo hay un partido que ha vendido la piel del oso antes de cazarlo, que lleva anunciando meses que se va a teñir el mapa español de azul, porque solo son bicolores, hablan de azul y rojo". "Y todo indica que eso no va a ser el caso. Todo indica que, al haberse echado en los brazos y solo poder tener un socio mayoritario, que es Vox, y no tener una alternativa para España, todo indica que el 28 de mayo van a sufrir mucho, y luego que tienen sus problemas internos", ha dicho.

Así, y en esta misma línea, ha manifestado que "vemos cómo el Partido Socialista del señor Sánchez no tiene ningún tipo de apuro en confundir el Consejo de Ministros con la Ejecutiva de su partido, en utilizar el Consejo de Ministros como su principal base electoral, ofreciendo, por ejemplo, 'paguitas' a los pensionistas para afianzar ese nicho de votantes".

Y en tercer lugar, ha considerado que "tenemos los periféricos, que son los que se nutren de todo esto, se nutren de que a nivel nacional haya dos partidos que se nieguen a hablar entre ellos, se nutren de que a nivel nacional nadie ponga sentido común e intente romper los bloques". "Y lo que ellos están haciendo es esperar su momento. Lo hemos visto hace poquito con las listas de Bildu, con los asesinos. Ya tener el valor de hacer eso significa lo controlado que ellos tienen al Gobierno", ha apuntado.

Vázquez, además, ha señalado que "lo de Sánchez es innombrable, que uno de sus socios sea Bildu, pero el Partido Popular, que se llena tanto la boca criticando eso, es el que también lo permite". "Ciudadanos lleva pidiendo, desde que estamos en política nacional, el cambio del sistema electoral para que un partido con menos de un 1% de voto nacional, que además lleva a asesinos en sus listas, no decida políticas nacionales. Y se niega, entonces el Partido Popular para mí es tan culpable como el Partido Socialista de que estemos donde estamos", ha criticado.

En respuesta a los medios de comunicación sobre las previsiones que arrojan las encuestas, Vázquez ha indicado que "las encuestadoras se han convertido en un jugador efectivo de los partidos", y que "es curioso porque ves encuestas de una misma ciudad de dos encuestadoras diferentes y ves horquillas de hasta un 5 o 6%".

A su juicio, ya "no son datos reales", sino "creadores de tendencias". "Al final estamos viendo cómo los medios de comunicación, a través de esas encuestadoras, intentan generar una tendencia que yo no noto en la ciudadanía", ha subrayado, para a continuación añadir que actualmente hay unos porcentajes de indecisión "que nunca se habían visto en la democracia".

"Pienso que el 29 de mayo, si se ve bien el detalle, primero va a mandar un mensaje claro de dónde están las encuestadoras y los medios a la hora de generar tendencia, porque creo que ninguno va a acertar, pero ni de lejos, y además se va a ver exactamente de qué pie cojea cada uno, que ya se ve de manera clara", ha advertido.

También ha considerado que "habrá muchas sorpresas porque el bipartidismo está acabado". "Podemos, Sumar, vamos a ver qué pasa con esa 'melange', y Vox, veremos si tiene o no representación territorial", ha apuntado.

En este sentido, Vázquez se ha mostrado "convencido" de que "vamos a dar la sorpresa en muchos sitios". "La gente sabe que vamos a pactar en base a nuestro programa y que la ventaja que nosotros tenemos es que somos el único partido de España, nacional, que puede pactar a izquierda y derecha. No hay ninguno que pueda hacer eso", ha reivindicado.

CS, DISPUESTO A PACTAR CON PSN Y UPN

Por su parte, Carlos Pérez-Nievas, preguntado sobre si Ciudadanos estaría dispuesto a pactar con el PSN, ha respondido que "absolutamente". "Nosotros estamos en el convencimiento absoluto de que estaremos en el Parlamento y conformaremos una mayoría suficiente que puede permitir perfectamente que María Chivite sea presidenta, exactamente igual que UPN, que va a tener el peor resultado de su historia, pero tendrá que empezar a ser consciente de que tiene que alcanzar acuerdos, que el planteamiento en solitario es una quimera", ha señalado.

Navarra, ha continuado, "es una comunidad donde sí o sí tiene que haber consensos y acuerdos". "Nosotros lo que queremos es traerlos al centro y eliminar los extremos. Desde luego, que EH Bildu siga siendo el partido que decide en esta comunidad nos parece una aberración. Tenemos la mano abierta y tendida a las dos opciones", ha dicho.