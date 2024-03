Adrián Vázquez dimite como secretario general de Ciudadanos por el fracaso de las negociaciones con el PP

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Adrián Vázquez ha dimitido este viernes de su cargo de secretario general de Ciudadanos, poco más de un año después de asumirlo, después de fracasar las negociaciones para concurrir junto al PP a las elecciones catalanas y europeas.

Así lo ha trasladado a través de un comunicado, en el que afirma que "no puede ofrecer" su compromiso "a una causa en la que no cree". "He decidido dar un paso al lado y poner mi cargo de secretario general a disposición de mi partido, con carácter inmediato, para que sean otros quienes tomen las riendas de ahora en adelante", ha agregado el también líder 'naranja' en Bruselas.

Ciudadanos y el PP han informado poco antes de que las conversaciones para concurrir juntos a las elecciones de Cataluña, primero, y las europeas, después, no han fructificado, ante la "imposibilidad" de alcanzar un acuerdo que satisfaga a las dos partes.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))