Adriana Abenia asegura que ya ha hecho las paces con Tania Llasera

MADRID, 6 (CHANCE)

Todos recordamos la polémica que originó un storie de Adriana Abenia criticando la publicidad de ropa de baño que elegían a modelos curvys y la respuesta de su compañera Tania Llasera por las redes sociales. Un altercado que ocurre cuando la sociedad está más polarizada que nunca, pero lo cierto es que la presentadora se explicó y dio detalles de lo que quería exponer.

Hemos podido hablar con Adriana Abenia y nos ha dado una buena noticia... nos ha asegurado que Tania Llasera y ella ya han hecho las paces y vuelven a ser amigas: "ya somos íntimas, otra vez". La colaboradora de televisión defiende que todo el mundo tiene derecho a opinar distinto y no por eso hay que crear un problema inmenso: "creo que las dos hablábamos de cosas diferente. Se solucionó y allí queda. Yo creo que en lo básico estamos muy de acuerdo" y añade: "yo creo que las redes, en muchas ocasiones, interesa tergiversar todo. Claro, agua pasada, sería muy aburrido que todo el mundo opináramos lo mismo".

Tanto es así que, nos desvela que Tania le ha mandado su nuevo libro para que sea una de las primeras personas en leerlo: "es amiga, yo he estado en su casa, conozco a sus hijos. De hecho, me mandó el otro día el libro. Espero que le vaya genial, ya me lo estoy leyendo con lo cual, estupendo".

Hablamos con la colaboradora sobre su vida personal y lo cierto es que no descarta ampliar la familia en un futuro, aunque, por el momento, disfruta de su hija luna con exclusividad: "nunca se sabe, de momento creo que no pero". Eso sí, nos confiesa que desde que es madre, ha cambiado cómo la ven profesionalmente: "de cara a la galería, me ha hecho más creíble pero personalmente, me ha hecho darme cuenta de lo capaz que soy en cosas que tampoco me imaginaba".

Gracias a esta nueva etapa, se siente más empática y disfruta de su hija todo el tiempo que puede: "creo que también, me ha hecho ser más ser humano, más persona, menos egoísta. Las prioridades cambian, ya no eres tú la primera, es esa otra personita que está allí que se le cae la baba. Las madres no somos objetivas con los niños, es imposible".

En las vacaciones, Adriana aprovechará para descansar en el norte de España: "con luna, que todo es como mucho más divertido y ahora voy a intentar escaparme, a ver si me dejan, unos días al norte, a Cantabria, que tengo allí casa y es un lugar estupendo para remojarse los pies". Muy tranquila, nos asegura que se encuentra en una etapa muy especial de su vida en la que ha conseguido encontrar el equilibrio para ser feliz: "hay que buscar el equilibrio en la vida, pero creo que lo consigues con el paso del tiempo. A mí me encantaría tener la piel de los veinte años pero con la sabiduría que tengo ahora".