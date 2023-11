Adriana Abenia habla de cuál es el secreto de su relación con Sergio

MADRID, 12 (CHANCE)

En los últimos tiempos, mucho se ha hablado de la faceta más personal de la Reina Letizia. Muchos rostros conocidos han hablado públicamente de los encuentros que han podido tener con ella en algún momento de su vida y lo cierto es que llama especialmente la atención que todos coinciden en algo: su cercanía.

Hace unos días hablábamos con Adriana Abenia y nos recordaba su anécdota con la Reina Letizia cuando ella reportera: "Ella bajó la ventanilla y me dijo: ¡Adriana, que estoy aquí, que te lo vas a perder! Y gracias a eso, precisamente pudimos salvar la pieza. Y por supuesto, pues momentos".

Por ese detalle, siempre le estará agradecida por el buen trato: "También es verdad que era un momento en el cual su elección había quedado en entredicho, ella necesitaba a alguien que mostrara la cara más amable de la princesa, de la Reina, que es ahora. Y yo, claro, podía fardar de que era mi mejor amiga"

Además, la que fuera colaboradora de televisión nos desvelaba que "me ayudaron muchísimo, el protocolo no lo conocía muy bien y a veces se me olvidaba tratarlos de usted" aunque también piensa que "agradecieron esa dosis de naturalidad de alguien que estaba recién llegado a la tele y que bueno, pues que iba a un poco a lo suyo".

Adriana le guarda un cariño especial y espera que se haya leído su libro, 'La vida ahora: No necesitas ser perfecta, sino ser tú misma': "Bueno, le tengo cariño. Querer quiero a mi marido" y añadía: "me consta que le ha llegado así que así que a ver qué tal va, porque ella es muy prota de la historia".

Si tiene algo que destacar de la monarca, la que fuera reportera asegura que es el 'cara a cara': "Me atenderá seguro, porque ella es súper educada. Es una grandísima relaciones públicas, que creo que es algo que tenemos muy bueno aquí en este país y nada, a ver qué me cuenta".

Por último, Adriana nos desvelaba que su secreto para mantener su relación con Sergio es discutir mucho: "Discutir" porque "la convivencia es una negociación y como tal hay que marcar límites de alguna manera, no dejarte tan amedrentar por lo que es el otro. Tienes que seguir siendo tú mismo".

Sin duda alguna, Abenia nos aseguraba que Sergio es el hombre de su vida: "El hombre de mi vida, por supuesto, es Sergio, porque si no me mata. Si no contesto esto, pero por supuesto que aquí hay grandes hombres".