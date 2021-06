Advanced Factories presenta sus últimas soluciones de IA, que pueden aumentar un 15% la productividad

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Las soluciones y experiencias industriales basadas en Inteligencia Artificial (IA) estarán muy presentes en el congreso Advanced Factories, al tratarse de una tecnología que puede mejorar la productividad de la industria en un 15 por ciento, según datos de KPMG.

Cada año el mercado de Inteligencia Artificial crecerá un 40 por ciento aproximadamente, y se espera que para 2027 alcance los 27.000 mil millones de dólares, según un informe de Meticulous Research. Una prueba de la importancia de la IA es la creación de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial por parte del Gobierno de España.

En este contexto, Advanced Factories presentará, del 8 al 10 de junio en el CCIB de Barcelona, las últimas soluciones y experiencias industriales de uso de la Inteligencia Artificial en la industria. Este congreso y exposición organizado por NEBEXT acoge cada año a líderes y pymes industriales que buscan soluciones en automatización industrial, robótica, nuevas tecnologías 4.0 y 3D Printing, para mejorar su competitividad industrial.

El número de soluciones a medida para la digitalización de la calidad se ha multiplicado en los últimos tres años, y en la actualidad, "la analítica de datos y la inteligencia artificial permiten automatizar prácticamente todos los procesos de una línea de producción y fabricación", ha señalado el director general de Advanced Factories, Albert Planas.

Así, el uso de la IA para recoger datos en tiempo real sobre el funcionamiento de las plantas de producción permite automatizar procesos rutinarios, así como monitorizar y recomendar intervenciones en el proceso productivo.

Ámbitos como el mantenimiento predictivo y prescriptivo, calidad y detección de causa raíz de defectos, ahorros radicales de consumo de energía, o visión artificial que aprende durante su uso, son soluciones disponibles que se convierten hoy en día en un factor primordial que aporta valor y ventajas competitivas a las empresas industriales, como señalan desde la organización en un comunicado enviado a Europa Press.

Empresas como Aggity, Siemens y Schaeffler presentarán en el Industry 4.0 Congress proyectos de IA ya implantados en la industria que mejoran la OEE (Overall Equipment Effectiveness). Javier Campelo, Head of Analytics & Artificial Intelligence de Aggity; Amaya Cerezo, Systems Engineer de SAS; Miguel Ángel Jiménez, responsable del clúster industrial automation de Schaeffler; y Laura Perea, Project Manager and Senior Data Scientist de Procon Systems, aportarán soluciones para la industria basadas en IA para descubrir los impactos transversales de esta tecnología en el mantenimiento, la supervisión de la planta o la visualización de las necesidades del cliente para agilizar la toma de decisiones.

Además, Mikel Sánchez, director del área de negocio de Smart Systems de Tecnalia; Toni Ruiz, director general de Infaimon; y José González, de Eurecat, compartirán las últimas soluciones industriales para interpretar los datos gracias a la Inteligencia Artificial y poder predecir cuando los parámetros de producción se han desviado y pueden ocasionar defectos en los productos fabricados. La identificación de la causa de un problema complejo con solape de desviaciones es un ámbito en el que la IA tiene un largo camino por recorrer y numerosos beneficios para mejorar la productividad de las fábricas.

"La Inteligencia Artificial se ha revelado como uno de los elementos diferenciadores para conseguir los saltos en competitividad en las empresas. El Industry 4.0 Congress dará a conocer casos de éxito en el uso de esta tecnología y tendencias como la Inteligencia Artificial Explicable (XAI) y los dashboards automatizados", señala Òscar Iñigo, director del Industry 4.0 Congress.

Precisamente, la Inteligencia Artificial y su supervisión serán aspectos que destacarán Roger Agustín, de Prenomics, y Javier Rando, de EXPAI, quiénes debatirán sobre la importancia de la Inteligencia Artificial Explicable para evitar sesgos y derivas indeseadas, al mismo tiempo que ayuda a aprender a las personas a partir del aprendizaje automatizado.

Por otro lado, el impacto económico positivo de la IA aplicada al ahorro energético y a la eficiencia de los recursos en sectores intensivos en energía también será uno de los temas de debate del congreso de Advanced Factories. David Gau, de Metron; Martí de Castro, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); y Xavi Font, profesor de ESUPT, analizarán de qué manera la implementación de la IA ofrece oportunidades de optimización y reducción de costes en la industria.

Advanced Factories mostrará también las últimas soluciones de las más de 200 firmas expositoras presentes en esta quinta edición, entre las que destacan Omron, Bosch-Rexroth, Schneider-Electric, Accenture, Aggity, HP, Infaimon, Telefónica, Siemens, Tecnalia, Schaeffler, Sicnova o Eurecat. El evento cuenta con el apoyo del Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y PIMEC, entre otras.