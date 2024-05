La AEB se abre a no absorber una parte de la subida salarial que se pacte en el nuevo convenio de banca

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

AEB y sindicatos han dado hoy un pequeño paso en la negociación del convenio colectivo de banca, puesto que la patronal se ha abierto a no aplicar la cláusula de compensación y absorción para "pequeñas cantidades", si bien todavía las posturas de ambas partes se mantienen "alejadas", según han informado CCOO y UGT en sendos comunicados.

"Por primera vez, y después de varias mesas de negociación del convenio colectivo, la patronal ofrece una mínima y remota posibilidad para no compensar ni absorber parte de la subida salarial en respuesta nuestra solicitud", afirman las organizaciones.

Hasta la reunión de hoy, la posición de la patronal en cuanto a la cláusula de compensación y absorción era "inamovible", lo que hacía que la negociación fuese "inviable".

"Hoy hemos oído, por primera vez, que estarían dispuestos a no compensar ni absorber pequeñas cantidades", han continuado las organizaciones, para las que, sin embargo, esta postura sigue sin ser suficiente, ya que quieren que todos los empleados perciban una subida salarial "real".

Actualmente, la propuesta de AEB es una subida salarial del 11% repartida en cuatro años, un plazo que los sindicatos rechazan, con un importe garantizado de subida salarial "sin definir y solo el primer año", algo que también critican las organizaciones.

"Desde nuestro punto de vista, empezar a hablar el mismo idioma no deja de ser un pequeño avance, porque el diálogo no siempre es sinónimo de acuerdo. Hasta que la patronal no aclare qué parte de esa subida salarial está garantizada no podremos decir que esta propuesta es realmente un avance", exponen los sindicatos.

Así, creen que todavía queda "mucho" para que se alcance un acuerdo, ya que las posturas de ambas partes están aun "alejadas". La próxima reunión está prevista para el 20 de mayo.