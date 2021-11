La AED presenta la miniserie sobre liderazgo empresarial 'Reinvéntate Leadership Stories'

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

La Asociación Española de Directivos (AED) ha presentado la miniserie documental sobre liderazgo empresarial en España 'Reinvéntate Leadership Stories'.

La miniserie, que se estrena este miércoles, tiene como objetivo "dar voz y visibilidad a los directivos españoles y a las organizaciones que están liderando" la innovación, la transformación, la capacidad de adaptación y la responsabilidad social tras el impacto de la pandemia, ha informado la entidad en un comunicado.

Cuenta con cinco capítulos y diez cápsulas de un máximo de seis minutos y da voz a diez historias de transformación empresarial protagonizadas por los directivos que las han liderado.

Cada episodio se dedica a un reto en concreto que los directivos españoles están afrontando por la crisis provocada la pandemia y que la AED ha identificado tras consultar a más de 2.000 directivos: Gestión de la incertidumbre, Transformación, Impacto Covid, Sostenibilidad y Personas y organización.

La presentación se ha realizado este martes en el All In One de CaixaBank en Madrid, y el presidente de la entidad, Juan Antonio Alcaraz, ha asegurado que el objetivo de la miniserie es "aproximar el mundo empresarial al público general dándoles voz y visibilidad".

Cada uno de los cinco capítulos recoge las impresiones de dos líderes empresariales y las historias responden a criterios transversales de tamaño de empresa, territorialidad y diversidad.

En concreto, participan en el proyecto el presidente de Deloitte, Fernando Ruiz; el ceo de Melía Hotels, Gabriel Escarrer; el ceo de Vicky Foods, Rafael Juan; el ceo de Nueva Pescanova, Ignacio González; el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, y el director general del Hospital Clínic de Barcelona, Josep Maria Campistol.

También aparecen la vicepresidenta ejecutiva de Cosentino, Pilar Martínez; el ceo en España de Ikea, Nurettin Acar; la directora Corporativa de RRLL, Cultura y Desarrollo de CaixaBank, Anna Quirós, y la ceo de Movistar+, Cristina Burzako.