La AEE subraya la fortaleza eólica de España, pero pide mejorar la tramitación de proyectos

Defiende una transición energética "sólida y flexible" y que la regulación tenga en consideración la autonomía industrial y tecnológica

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de AEE, Juan Diego Díaz, ha subrayado la fortaleza de España en el sector eólico pero ha advertido de que la tramitación de los proyectos es "la asignatura a mejorar" y ha añadido que la aceptación social de los mismos es "una prioridad".

Díaz ha realizado esta reflexión en el acto de inauguración de WindEurope que ha abierto este miércoles sus puertas en el BEC de Baracaldo, la principal cita del sector eólico europeo que reunirá hasta el viernes a más de 12.000 visitantes.

La sesión inaugural ha contado también con la asistencia de la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, el director General for Strategic Planning and European Integration, ministry of Energy of Ukraine, Roman Andarak, o el CEO de WindEurope, Giles Dickson, entre otros,

Juan Diego Díaz ha manifestado sus satisfacción por celebrar por tercera vez el mayor encuentro internacional del sector eólico en Bilbao, un evento que supone "una oportunidad para dar visibilidad y reconocimiento" a esta industria y mostrar las capacidades de sus empresas.

El presidente de AEE ha querido trasladar "buenas noticias" a los asistentes y ha destacado que en España el precio medio de la electricidad "mantiene una tendencia a la baja gracias a la eólica". "La competitividad de nuestra industria depende en gran parte del precio de la electricidad, y esta tendencia también impacta directamente en los hogares. Nos encontramos ante un periodo clave para sentar las bases del futuro energético del país", ha remarcado.

Juan Diego Díaz ha recordado que España fue uno de los países pioneros en Europa en la apuesta por la eólica terrestre y sigue formando parte del club de los "top FIVE eólico global por potencia instalada". Ha remarcado que solo cuatro países en todo el mundo tienen más megavatios eólicos instalados -Alemania, China, Estados Unidos y la India- y actualmente España es el quinto mayor exportador de aerogeneradores del mundo.

ESPAÑA, SECTOR REFERENTE

"Esta posición privilegiada no es gratuita. El empeño, el esfuerzo, la experiencia y competitividad de los más de 40.000 profesionales han sido la formula perfecta para ser un sector referente en el despliegue de la tecnología eólica y la transición energética".

El presidente de la Asociación Empresarial Eólica ha destacado que 2023 ha sido "un año de récord", en el que las energías renovables han representado más del 50% del mix español, y ha apuntado que la energía eólica es ya la primera tecnología del mix energético con más de 30 GW instalados en el país.

"Decía que tenía buenas noticias y una de ellas es el inminente desarrollo de la eólica marina en nuestras costas. El sector eólico confía en que 2024 sea el año del despliegue de la offshore flotante", ha manifestado.

Juan Diego Díaz ha asegurado que la configuración del litoral español les hace apostar "decididamente por la eólica flotante, tecnología en la que España es líder a nivel mundial".

Asimismo, ha indicado que, junto a esta "gran oportunidad", tienen "otros grandes retos por delante" y "ninguno imposible de alcanzar". En primer lugar, ha citado el incremento de la demanda eléctrica.

Según ha afirmado, trabajar en políticas de electrificación es probablemente una de las tareas "más importantes" a las que se enfrentan como sector. "Este primer reto, me temo que no depende solo del sector, es necesario involucrar a sectores como el del automóvil, la edificación y la industria, y poner en marcha políticas que faciliten la transición energética a consumos más sostenibles. La electrificación es la vía más eficaz para acelerar el proceso de descarbonización", ha asegurado.

A su juicio, las redes de distribución son "un elemento clave" en este proceso de electrificación. En este sentido, ha defendido que la inversión en redes debe aumentar "para adaptarlas a las nuevas necesidades".

Juan Diego Díaz ha manifestado que la transición energética debe ser "sólida y flexible", con una transformación "inteligente que requerirá de todas las tecnologías disponibles a fin de poder asegurar un suministro energético más sostenible".

El responsable de la AEE ha añadido que la red eléctrica debe asegurar el "equilibrio" entre la producción de energía renovable y la demanda a medida que crecen los proyectos renovables en España.

Juan Diego Díaz ha apuntado que una de las palabras más escuchadas en estos próximos tres días será "permitting" porque la tramitación administrativa de los proyectos eólicos es "la asignatura a mejorar por parte de las empresas, las administraciones, los territorios y sus ciudadanos". "Debemos aumentar el ritmo actual y debemos hacerlo de una forma estable, predecible y con visión a largo plazo", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que la aceptación social de los proyectos es "una prioridad" y ha defendido que "trabajar con rigor, con sensibilidad hacia la realidad de las personas, y aportando información temprana sobre los proyectos es clave para garantizar una tramitación saludable para todos los actores involucrados". "Establecer diálogos sin dejar a nadie atrás y aprender de las buenas prácticas", ha manifestado.

Juan Diego Díaz ha agregado que España es un referente internacional porque es uno de los "pocos países" con el 100% de la cadena de valor de la eólica. "La regulación, la planificación, los procedimientos y, en definitiva, el enfoque de las actuaciones encaminadas a avanzar en la transición energética debe tener en consideración la autonomía industrial y tecnológica como uno de sus pilares fundamentales. Estamos ante un periodo de necesaria defensa industrial y tecnológica en Europa", ha subrayado.

Tras subrayar que este miércoles se firma el Spanish Wind Charter, "el compromiso de Gobierno y el sector para avanzar, ha subayado que hay "grandes retos y oportunidades en un sector consolidado y con vocación de largo plazo".