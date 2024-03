Aena dispuesta a iniciar una "fuerte ola inversora" para consolidar su "crecimiento imparable"

Espera crecer más de un 20% hasta 2026 y llegar a los 300 millones de pasajeros en 2025, un año antes de lo previsto

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El gestor aeroportuario Aena se muestra dispuesto a iniciar una "fuerte ola inversora", de acuerdo con en el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria español (DORA 2027-2031), que ensanchará su base de activos regulados ganando aún mas competitividad a nivel mundial y consolidando su "crecimiento imparable".

Bajo una estrategia de internacionalización que la compañía calificó de "tranquila", Aena se muestra dispuesta a seguir impulsando su desarrollo tanto nacional como internacional con la previsión de que su resultado bruto de explotación (Ebitda) crezca más de un 20% hasta 2026, adelantando además al año 2025 su meta de llegar a los 300 millones de pasajeros.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, presentó este jueves una actualización del Plan Estratégico de la compañía entre los años 2022-2026 asegurando que la contención de costes seguirá siendo una de las señas de identidad de la compañía aeroportuaria.

"Reconozco que estas metas son ambiciosas pero nuestros resultados acreditan la capacidad de la compañía para cumplir estos objetivos al final del plan estratégico al final del año 2026", indicó el directivo durante la presentación a analistas e inversores realizada este jueves en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Aena ha adelantado a 2025 la meta de los 300 millones de pasajeros, un año antes de lo previsto en el plan estratégico presentado en 2022, al tiempo que ha augurado que en 2026 podría alcanzar una cifra aproximada de 310 millones de pasajeros.

Todo este incremento les llevará inevitablemente a una "fuerte ola inversora", que se podría extender a lo largo de la próxima década con el objetivo de dar servicio a los más de un millón de pasajeros previstos al día en 2026 en todos los aeropuertos que opera en el mundo.

DUPLICAR INVERSIONES EN ALGUNOS AEROPUERTOS

Las previsiones son que en el próximo Dora III, que se elaborará a lo largo del año 2025, Aena propondrá inversiones que al menos doblarán las realizadas en los últimos ejercicios en un conjunto de aeropuertos que en 2023 utilizaron el 84% de sus pasajeros. Este incremento de capacidad permitirá también un crecimiento de los espacios comerciales.

Según confirmó Lucena, en este momento Aena está iniciando el análisis de las necesidades de todos los aeropuertos españoles para diseñar una propuesta de inversiones que se expondrán a las aerolíneas a lo largo del año 2026.

ESTRATEGIA "TRANQUILA Y NO AGITADA"

Bajo una estrategia de internacionalización de la compañía "tranquila y no agitada", el directivo reconoce que la compañía se encuentra siempre abierta a todas las oportunidades de interés que pudieran presentarse.

Con ello, aspira a que la actividad internacional represente un 15% del Ebitda en el año 2026, siendo su objetivo prioritario tanto la consolidación de los actuales activos comerciales como el cumplimiento de sus planes de negocio.

No obstante, Lucena ha puntualizado que si no se alcanza el objetivo, se mostrarán en cualquier caso "satisfechos" puesto que "esto significará que las oportunidades que se presenten no encajan en los exigentes parámetros de Aena". En cualquier caso, reconoció que para alcanzar este objetivo del 15%, serían necesarias adquisiciones de nuevos de activos internacionales, "si no, no se alcanza ese porcentaje".

"Miramos todo lo que se presenta, para nosotros hay mercados geográficos más naturales, sobre todo América Latina y Europa, pero estamos como siempre abiertos a cualquier oportunidad que se presente. Actualmente nuestra prioridad es digerir bien los activos que ya tenemos, sobre todo en Brasil", confirmó Lucena.

El consejero delegado del gestor aeroportuario español recordó que los extraordinarios objetivos de la compañía en España están apalancados en el "imparable potencial" del turismo nacional e insistió en que para que España alcance esas cifras de turistas históricas, "es fundamental que los aeropuertos funcionen bien y tengan capacidad para acomodar la demanda tanto presente como futura".

En este punto, reconoció que la propuesta del Gobierno de reducir algunas rutas aéreas nacionales con alternativa ferroviaria tendrá en el gestor aeroportuario "un impacto de baja intensidad" en el caso de que se desarrollara en los próximos años.

"Creo que todos los partidos políticos son muy conscientes de la importancia fundamental del turismo en España. Es el principal sector individualmente analizado de la economía española y creo que todo el mundo asume que para que el turismo pueda seguir desarrollándose necesita que el transporte aéreo sea muy sólido", ha subrayado.

Durante su discurso, Lucena recordó que Aena seguirá siendo la empresa del sector "más atractiva" en su política de dividendos con un 'pay out' del 80%. "La compañía se encuentra en un momento dulce, probablemente el más dulce de su historia. Lo que deseamos es que todo esto se extienda en el tiempo y nosotros vamos a poner todo nuestro empeño en que así sea", concluyó Lucena durante la presentación a los medios de comunicación de la actualización del plan estratégico.