La AF afea a Delgado que rechazara la candidatura a teniente fiscal del Supremo de Madrigal por haber sido FGE

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Los vocales de la lista de la Asociación de Fiscales (AF) han indicado este jueves que durante el Consejo Fiscal celebrado el pasado 11 de enero la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, sostuvo que la exfiscal general Consuelo Madrigal no era idónea para el cargo de teniente fiscal del Tribunal Supremo porque el hecho de haber sido nombrada anteriormente FGE --durante el gobierno del PP-- le priva de la imparcialidad y la neutralidad debidas por el carácter político de su nombramiento.

En una nota emitida por los vocales de la AF para el resto de asociados, a la que ha tenido acceso Europa Press, indican que Delgado sostuvo que Madrigal era la única de los cinco candidatos al cargo que ocupara el recientemente fallecido Juan Ignacio Campos que no reunía las condiciones de idoneidad por ese motivo.

"No compartimos, por tanto, los argumentos expuestos por la Fiscal General, para quien -tal y como informó al pleno- Consuelo Madrigal resulta ser la única candidata no idónea de los peticionarios precisamente por el hecho de haber sido Fiscal General del Estado", indican en el resumen que hacen de lo acontecido en el Consejo.

Relatando los argumentos que dio Delgado, explican que indicó que de nombrar pra el puesto a Madrigal, al haber sido FGE, generaría una polémica inadmisible en la Carrera Fiscal, que se mantendría en el tiempo por la necesidad de abstenerse de numerosos asuntos.

Para la AF, los cinco candidatos, resultó elegida la fiscal Ángeles Sánchez Conde, estaban suficientemente preparados y contaban con amplia experiencia para afrontar las importantes responsabilidades que se derivan de la función propia de quien ocupa la posición del llamado 'número 2' de la Carrera Fiscal.

EL PROGRAMA DE ZARAGOZA Y DE MADRIGAL

Indica que los vocales de la lista de la Asociación de Fiscales entendieron que era necesario conocer las líneas básicas de actuación de los aspirantes en caso de que fueran nombrados, y recuerdan que tan solo dos de ellos las presentaron en formato programa: Javier Zaragoza Aguado y Consuelo Madrigal.

Recuerda la AF que ambos destacaron la importancia de la coordinación entre las distintas Secciones, la especialización y el trabajo en equipo, así como la necesidad del mantenimiento de relaciones institucionales con el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y otras instancias.

Apuntan los vocales en la nota que finalmente se decantaron por dar su apoyo a Madrigal, cinco votos de la AF, al considerar que era "la candidata adecuada por su extraordinaria formación y larga experiencia profesional en la materia penal". Pusieron en valor su trabajo como fiscal del Tribunal Supremo, como fiscal de Sala de Menores y finalmente como fiscal en la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Destacan que ha participado y resuelto asuntos "de gran complejidad y de la máxima importancia, entre los que ha destacado su defensa del orden constitucional en el denominado asunto del 'procés'". "No tenemos ninguna duda de que quien no hace tanto tiempo dirigió al Ministerio Fiscal con rigor y solvencia puede igualmente desempeñar la máxima responsabilidad en la Fiscalía del Tribunal Supremo", añaden.

En la nota recuerdan que Delgado anunció la propuesta de nombramiento de Sánchez Conde con los votos favorables de los cuatro vocales electivos de la lista de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de la Fiscal de Sala Jefe de la Inspección Fiscal.

UNA DECISIÓN MOTIVADA

Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), consultadas por Europa Press, señalan que la decisión de proponer a Sánchez Conde fue motivada, y advierten de que el Madrigal fue elegida por el Gobierno del PP para dirigir la política criminal de ese determinado Ejecutivo por lo que si candidatura al cargo de teniente fiscal no era como la del resto de fiscales de Sala que optaban al puesto.

Así, recuerdan que el nombramiento de Madrigal como FGE durante la etapa de Rajoy en La Moncloa fue discrecional, algo que no concurre en la persona de Ángeles Sánchez Conde que no ha sido nombrada por ningún Gobierno para un cargo. Matizan además que por ejemplo la actual FGE no se postularía nunca a un puesto como el de teniente fiscal después de haber sido fiscal general.

Esto es así, comentan, porque el teniente fiscal, además de ordenar el trabajo de la Fiscalía del Supremo, tiene funciones jurisdiccionales y entiende sobre causas contra aforados, algo que a Madrigal le podría llevar a apartarse de muchas causas. Añaden que no hay un paralelismo en el caso de Delgado al frente de la FGE porque ella no ostenta funciones jurisdiccionales.