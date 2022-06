AF y APIF critican que Delgado insista en renombrar al fiscal de Menores sin méritos suficientes

La UPF, por el contrario, defiende tanto los argumentos de Dolores Delgado como el perfil del candidato elegido

La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han criticado este miércoles, en declaraciones a Europa Press, el nombramiento, de nuevo, de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores del Ministerio Público, después de que el Tribunal Supremo anulara en abril su primera designación por falta de motivación.

Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, ha reiterado la elección de Esteban Rincón como fiscal de Sala jefe de Menores y ha insistido en que "nada impide" que proponga al mismo candidato una vez que ha motivado su decisión, alegando, entre otras cosas, que no se identifica con la postura del otro aspirante, José Miguel de la Rosa, por su "falta de sensibilidad" en materia de género.

La decisión fue adoptada el pasado 5 de mayo por la titular del Ministerio Fiscal y confirmada este martes por el Consejo de Ministros, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles. En un escrito de 22 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, Delgado ha detallado las razones por las que ha optado repetir el nombre del candidato Esteban Rincón.

Según Delgado, que se encuentra de baja desde abril por una operación en la columna, el Estatuto Orgánico le permite unas "amplísimas facultades", incluida la remoción en los cargos y, por lo tanto, "un margen de discrecionalidad para ejecutar una determinada política criminal en el marco de la acción de Gobierno".

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria en la carrera fiscal, considera que los argumentos ofrecidos por Delgado se centran más en "desmerecer" al otro candidato que en justificar por qué ha decidido conceder el puesto a Esteban Rincón. "Consideramos que la motivación no es suficiente y no estamos de acuerdo con el nombramiento", asegura.

"Me da la sensación que lo hace para fortalecer al candidato que ella vuelve a elegir y eso me parece que no es lo que dice la sentencia, no es cumplir" lo dicho, en abril, por el Alto Tribunal.

Dexeus hace hincapié en la "diferencia tan grande de currículos" entre los candidatos y señala que el Supremo emplazó a Delgado a hacer un esfuerzo "superior" para explicar "razonadamente" su inclinación por el aspirante que "tenía menos méritos". Desde la AF estudian si recurrir la decisión, como ya hizo la asociación con el primer nombramiento y lo que derivó en la decisión del Supremo.

Por su parte, Salvador Viada, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, considera que en la nueva motivación de Delgado para nombrarle fiscal de Sala "parece" perder importancia el mérito, la capacidad y la especialización.

Entiende APIF que en esta designación ha primado la "más amplia discrecionalidad", porque Esteban Rincón ha sido elegido por mero encaje en el proyecto de la fiscal general "sin necesidad de aludir a más cuestiones". Según la asociación, Delgado ha optado por él porque está de acuerdo con lo que ella cree que deben ser las cosas desde el punto de vista técnico, lo que "supone cercenar los derechos profesionales del conjunto de los fiscales de España, salvo de los que ella considere que comulgan con su proyecto".

Además, Viada reprocha a Delgado que "falte al respeto" al otro candidato, no sin antes reconocer en Esteban Rincón a un "buen fiscal" que no tiene la "culpa" de lo que otras personas digan sobre pretendientes que compiten con él para el puesto. Para el dirigente de APIF, esta decisión tomada por Delgado "no está bien, está mal", aunque puntualiza que conviene estudiar a fondo la motivación.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la cual es miembro Esteban Rincón y a la que perteneció la fiscal general, este nombramiento se produce después de una nueva propuesta de la fiscal general del Estado "muy bien motivada", al explicar aquello que le pedía la Sala Tercera del Tribunal Supremo: "Por lo tanto, consideramos que en caso de ser impugnado no tendría recorrido".

Inés Herreros, presidenta de UPF, destaca que Esteban Rincón es un "excelente" nombre para ser fiscal de Sala jefe de Menores. "Era el mejor de todos los candidatos que se postulaban y consideramos que el ejercicio de la actividad jurisdiccional como fiscales es el que debe pesar frente, como parece que apuntó el Supremo, a la actividad que se realizaba con carácter no jurisdiccional", señala.

A criterio de Herreros, los miembros del Ministerio Público demuestran su valía como juristas al ejercer la actividad de fiscal, por lo que hace hincapié en que Esteban Rincón se desempeñó ante el Tribunal Constitucional, la experiencia previa a pasar a la Sala, y que ha realizado trabajos "de manera concreta" sobre menores. "Consideramos que le coloca en la mejor posición", apostilla.

Concretamente, la fiscal general destaca en su motivación la "ejemplaridad y fidelidad" al Ministerio Público de Esteban Rincón "tras un cambio de ciclo político", así como sus conocimientos en perspectiva de género, aspecto que supone un "eje pragmático" en su nuevo cargo. "Nada impide, pues, que proponga al mismo candidato, siempre que la nueva propuesta se adecue a los criterios expresados" por la Sala Tercera del TS, ha justificado Delgado.

En este sentido, la fiscal general ha reconocido que dista de la visión del otro aspirante al cargo, De la Rosa. Según ha dicho, "el otro candidato (...) viene sosteniendo posturas con las que no me identifico en asuntos concretos y que reflejan, a mi juicio y en mi discrecionalidad, una falta de sensibilidad para el abordaje de las cuestiones jurídicas desde esa perspectiva", la de género.

LA DECISIÓN DEL SUPREMO

El pasado 19 de abril, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó dos sentencias en las que se estimaron los recursos presentados por la AF y por De la Rosa contra el Real Decreto que había promovido a Esteban Rincón.

Durante el Consejo Fiscal, que se celebró en 2021 para la elección de ese cargo de fiscal de Sala, Esteban Rincón obtuvo el apoyo de cinco miembros electivos mientras que De la Rosa logró seis votos. Finalmente, Dolores Delgado se decantó por el primero.

El Supremo anuló el Real Decreto en cuestión y ordenó la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la formulación de la propuesta de nombramiento de la fiscal general del Estado para que realizase una "nueva propuesta motivada".

Además, el Alto Tribunal afeó a Delgado que en su propuesta para nombrar a Esteban Rincón ignorara al otro candidato y que tampoco dijera "nada" de los méritos en materia de menores del fiscal que se hizo al final con la plaza. "La motivación de la Fiscal General del Estado no cumple las exigencias mínimas", señalaron los magistrados.