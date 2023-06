AF y APIF sopesan recurrir el nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática

AF insiste en que la elección de Delgado fue nula y acusa al fiscal general de no rectificar "jamás"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) sopesan recurrir por la vía judicial el nombramiento de la ex fiscal general Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos al considerar que es nulo de pleno derecho.

"Tras este nombramiento, la Asociación de Fiscales, en el seno de su Comisión Ejecutiva, debatirá y se reflexionará sobre la posibilidad de impugnarlo vía jurisdiccional en defensa siempre de la institución", ha dicho la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, en un comunicado.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, desde la APIF también estudiarán la posibilidad de pelear en los tribunales la adjudicación de esta plaza de nueva creación a la otrora fiscal general.

En la nota de prensa, Dexeus insiste en que la propuesta de nombramiento a favor de Delgado, que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, puede incurrir en causa de nulidad.

El lunes, tanto AF como APIF se dirigieron en sendos escritos al Gobierno para advertirle de que la elección de Delgado por parte de su sucesor, Álvaro García Ortiz, podía ser nula de pleno derecho porque no se cumplió con el trámite legal.

Conforme explicaron, la ley establece que el Consejo Fiscal debe pronunciarse en materia de nombramientos discrecionales, aunque el fiscal general no esté atado a la voluntad mayoritaria del Pleno, pudiendo proceder como considere.

Para AF y APIF, la opinión del Consejo Fiscal en lo tocante a Delgado no se emitió correctamente porque sus vocales --siete de los once llamados a pronunciarse-- no participaron ni en la deliberación ni en la votación sobre esta plaza.

Al inicio del Pleno celebrado el 8 de junio, los vocales de ambas asociaciones señalaron que Delgado podría incurrir en causa de incompatibilidad por su relación con el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos. En consecuencia, pidieron a García Ortiz aclarar este extremo antes de hacer la propuesta de nombramiento, pero el fiscal general optó por continuar y los siete vocales decidieron no participar.

Dexeus ha insistido este martes en que la incompatibilidad de Delgado "resulta evidente" por cuanto Garzón "ha promovido la ley de memoria democrática y la creación de una fiscalía de sala competente en la materia".

"EL PRESTIGIO" DE LA FISCALÍA

La presidenta de la AF señala, no obstante, que no le sorprende el nombramiento de Delgado porque "es la técnica que lleva siguiendo la Fiscalía General actual", a la que acusa de no rectificar "jamás" a pesar de las advertencias que le hacen llegar desde la AF pensando en "el prestigio de la institución".

Con todo, Dexeus lamenta que este nombramiento "compromete y mucho la imagen de imparcialidad y neutralidad de la Fiscalía", además de "dañar mucho el prestigio de la institución".

En sus escritos al Gobierno, AF y APIF ya avisaron de que, si el Gobierno seguía adelante con la designación de Delgado, podía acabar recurrida en los tribunales. De hecho, el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, ha llevado al Supremo el ascenso de la ex fiscal general del Estado como fiscal de sala de lo militar en esa misma sede judicial, plaza por la que él también competía.

Delgado se hizo con el puesto en la Sala de lo Militar del Supremo tras un Pleno celebrado el pasado 22 de septiembre donde la mayoría del Consejo Fiscal apoyó a Rueda, fiscal especialista en lo militar. Con esta propuesta de nombramiento, ratificada posteriormente por el Gobierno, la otrora jefa del Ministerio Público ascendió a la máxima categoría: fiscal de sala.