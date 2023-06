La AF estudiará en su Comisión Ejecutiva si recurre el nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática

Insiste en que la elección de Delgado fue nula y acusa al fiscal general de no rectificar "jamás"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, ha advertido este martes de que estudiará en su Comisión Ejecutiva la opción de recurrir por la vía jurisdiccional el nombramiento de la ex fiscal general Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática.

En una nota de prensa, recogida por Europa Press, la AF se hace eco de las declaraciones de su presidenta, Cristina Dexeus, quien indica que de recurrir a esa vía sería "en defensa siempre de la institución" fiscal, y apunta además que ese nombramiento aprobado este martes en el Consejo de Ministros puede incurrir en causa de nulidad.

Esto es así porque, según argumenta la AF, la propuesta de nombramiento de Delgado por parte del fiscal general, Álvaro García Ortiz, no ha cumplido con el trámite establecido legalmente porque debe contar con el informe preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo Fiscal, y siete de los once miembros que debían emitirlo no lo hicieron "por causa justificada".

Los vocales de la AF y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) entendían que la ex fiscal general podría incurrir en una causa de incompatibilidad por su relación sentimental con el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos, y al no tratarse el asunto en el Consejo Fiscal decidieron no participar en la deliberación y votación de la plaza.

Dexeus añade que la incompatibilidad resulta evidente máxime cuando es el propio Garzón quien "ha promovido la ley de memoria democrática y la creación de una fiscalía de sala competente en la materia".

La presidenta de la AF señala no obstante que no le sorprende el nombramiento de Delgado porque "es la técnica que lleva siguiendo la Fiscalía General actual", a la que acusa de no rectificar "jamás" a pesar de las advertencias que le hacen llegar desde la AF pensando en "el prestigio de la institución".

LA CARTA A LA MINISTRA DE JUSTICIA

Este lunes, la AF hizo un último movimiento para tratar de frenar el nombramiento --propuesto la semana pasada por el fiscal general en el Consejo Fiscal-- enviando una carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, donde la instaba a no trasladar al Consejo de Ministros la propuesta alegando que la elección hecha por García Ortiz fue nula.

En esa carta, recogida por Europa Press, pedía subsidiariamente a Llop que, en caso de haberlo hecho ya, también diera traslado al Consejo de Ministros de la solicitud de AF a fin de que no acordara el citado nombramiento, "por concurrir causa de nulidad de pleno derecho".

Y ya advertía de que si el Gobierno aprobaba el nombramiento, la resolución del Consejo de Ministros podía ser impugnada, en su caso, "ante la jurisdicción ordinaria (...) y, eventualmente, ante jurisdicción constitucional, sin perjuicio del resto de acciones que se consideren procedentes".