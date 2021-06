Afiliados críticos de Cs presentan candidaturas al Consejo General acusando a la dirección de dificultar las elecciones

Cree que el Comité Ejecutivo da poco tiempo para postularse porque no quiere que los militantes participen en el proceso

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Afiliados críticos de Ciudadanos han presentado sus candidaturas para las elecciones internas al Consejo General, que se celebran el próximo viernes para cubrir las 23 vacantes que han quedado en este órgano en los últimos meses, y han acusado a la dirección del partido de dificultar la participación de los militantes en este proceso.

Aunque la postulación de los candidatos es individual, algunos de los que se presentan lo hacen como integrantes de Renovadores Cs, una corriente crítica que lleva tiempo exigiendo que se celebre una nueva Asamblea General porque sostiene que la convención política del 17 y el 18 de julio, impulsada por Inés Arrimadas para "relanzar" el partido, no servirá para aprobar cambios estratégicos e ideológicos.

Este grupo considera que el Comité Ejecutivo encabezado por Arrimadas ha demostrado su "nulo respeto por los procesos electorales y participativos" de Ciudadanos por la forma en la que ha organizado las elecciones al Consejo General, el máximo órgano del partido entre congresos.

Concretamente, censuran que se comunique "con menos de cinco horas de antelación" que los afiliados que deseen presentarse tienen para ello un plazo de 24 horas, desde las 22.00 horas del martes hasta la misma hora de este miércoles.

Por si esto "no fuera suficiente atropello a la democracia participativa, se fija el 2 de julio para la votación y en horario de 8.00 a 18.00 horas, es decir, un día laborable en un horario laborable", señala Renovadores Cs en un comunicado, que ve "evidente" que el Comité Ejecutivo "pretende dificultar al máximo la participación de los afiliados en estas elecciones".

La convocatoria electoral fue aprobada por el Consejo General en la reunión ordinaria que mantuvo este martes a las 10.00 horas, de la cual el partido no había informado previamente a los medios de comunicación.

CUBRIR LAS 23 BAJAS QUE HAY EN EL CONSEJO GENERAL

Este proceso era obligado ya que los Estatutos de la formación naranja establecen que si entre los 125 consejeros que son miembros electos de este órgano hay un número de vacantes que supongan al menos el 10 por ciento de ese total, se deberán convocar elecciones para cubrirlas. En este caso, las 23 bajas representan algo más del 18 por ciento.

La última vez que se renovó el Consejo General fue en la Asamblea General celebrada en la primavera de 2020, pero a lo largo de los meses se han ido produciendo bajas, muchas de las cuales corresponden a cargos y afiliados que han dejado el partido por discrepancias con la actual dirección.

Para optar a cubrir las 23 vacantes, cualquier militante de Cs con una antigüedad mínima de 18 meses puede presentar su candidatura y el viernes se votará de manera telemática entre las 8.00 y las 18.00 horas. Los elegidos podrán tomar posesión de sus cargos en la siguiente reunión del Consejo General.

Además de mostrar su desacuerdo con la forma en que se han organizado estas elecciones, Renovadores Cs ha advertido de que la votación, que se realizará a través de la web del partido y será supervisada por la Comisión de Garantías, carece de "las debidas garantías". "No existen urnas, ni censo, ni interventores que velen por la transparencia y limpieza" del proceso, ha indicado.

RENOVADORES Cs PRESENTA 15 CANDIDATOS

Pese a la desconfianza que les genera todo esto, estos militantes críticos presentarán 15 candidaturas. Prometen trabajar por la celebración de una Asamblea extraordinaria que "culmine la refundación de Ciudadanos para devolver la ilusión y el protagonismo a los afiliados" y "recuperar la credibilidad ante los españoles".

Asimismo, propondrán que las votaciones para decidir la composición de los órganos del partido se hagan mediante un sistema de listas abiertas en el que cada elector tenga un mínimo de votos igual a dos tercios de las plazas que deban cubrirse para asignarlos a candidatos individuales, de manera que puedan estar representadas "las diferente sensibilidades del partido" y se evite que "un 51 % del partido cope el 100 % de los órganos internos".

Por último, Renovadores Cs, entre cuyos impulsores hay varios exdiputados del Parlament de Cataluña, como Antonio Espinosa, pretende sustituir la elecciones telemáticas por votaciones presenciales con presencia de interventores ajenos al partido y eliminar los compromisarios natos de la Asamblea General para que todos los representantes que participen en este encuentro sean escogidos por la militancia.

Otros afiliados ajenos al sector oficialista que ya han anunciado su candidatura al Consejo General son Juan Carlos Bermejo y Víctor Gómez Frías. Este último ha lamentado que no se convocaran antes estas elecciones, en el momento en que se superó un 10 por ciento de vacantes, que no esté disponible la cifra del censo y que no se audite el sistema de votación.

Igualmente, ha criticado la escasa antelación con la que se ha anunciado el comienzo del plazo para presentar candidaturas, así como el periodo de tiempo fijado para una votación "online, sin escrutinio, ni interventores, ni controles". "Cs no puede abanderar la regeneración democrática si, en su funcionamiento interno, la Ejecutiva persiste en formas autocráticas", ha señalado.

IGEA NO SE POSTULARÁ

Mientras, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que en febrero de 2020 compitió con Arrimadas en las primarias para liderar Ciudadanos y que actualmente no ocupa ningún cargo orgánico, ha dicho que no se postulará para ser miembro del Consejo General.

Ha justificado su decisión porque ahora está "completamente volcado" en su labor en el Gobierno autonómico y porque cree que "es momento de unidad y reflexión" en Cs y no quiere que su candidatura se pudiera interpretar "de manera equivocada".

No obstante, ha animado a los militantes a participar en la renovación del órgano, confiando en que, "a pesar de la premura, la elección se celebrará con las garantías necesarias". "Espero que nuestra próxima convención sirva para transmitir a los ciudadanos el mensaje liberal y regenerador que representa nuestro partido", ha añadido.