Afines a Sànchez (Junts) en Tarragona piden "reconstruir el espacio de CiU" con PDeCAT y Centrem

TARRAGONA, 23 (EUROPA PRESS)

Exmiembros del comité local de Tarragona de Junts afines al secretario general del partido, Jordi Sànchez, exploran crear una candidatura a una nueva coordinadora que abogue por recoser las relaciones con el concejal y portavoz de Junts per Tarragona, Dídac Nadal --que fue el candidato del PDeCAT en las municipales de 2019--, y por "reconstruir el espacio de CiU, llegando a acuerdos con PDeCAT y Centrem".

Así lo recogen en un documento que han elaborado, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que el comité local de Tarragona dimitiera a finales de diciembre por las diferencias que había entre los partidarios de Sánchez, entre los cuales se sitúa al exsecretario primero de la Mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, y los que se oponen a éste.

Ahora Campdepadrós es uno de los que quiere impulsar esta coordinadora junto con el portavoz de la plataforma Mercaderies per l'Interior y exmiembro del PDeCAT, Eugeni Sedano; el expresidente del PDeCAT en Tarragona, Oriol Vàzquez; Gerard Castells, que años atrás fue secretario de Política Parlamentaria de la federación de ERC, así como otros nombres como Héctor Álvarez, Elisabet Taulats; Esther Chiveli; Marc Gerard, y Jaume García.

El programa que han preparado apuesta por trabajar de forma coordinada con Dídac Nadal y con el resto de concejales de su grupo municipal "para llegar a acuerdos y posicionarlo como cabeza de lista por un proyecto aglutinador con la capacidad de reconstruir el espacio de CiU en Tarragona, llegando a acuerdos con PDeCAT y Centrem" para no perder votos en las municipales.

En Tarragona, no hay que confundir la presencia de Junts con la de Junts per Tarragona, que es el nombre del grupo municipal liderado por Dídac Nadal, que ya no es militante del PDeCAT.

IMPULSO DE LA BUDELLERA

Entre sus objetivos está es fortalecer el partido en Tarragona con un plan de actividades para aumentar el número de afiliados, preparar las municipales, y debatir y posicionarse en cuestiones como el impulso de un área metropolitana de Tarragona y sobre la planificación del modelo de ciudad, dejando claro que impulsarán la urbanización de La Budellera "para dar salida a la problemática de vivienda" que sufre Tarragona.

También defienden potenciar y ampliar los parkings en las diferentes entradas de la ciudad; transformar las calles del centro de la ciudad en áreas exclusivas para peatones; sacar los trenes de mercaderías del Corredor Mediterráneo de la vía convencional por la costa, y seleccionar un barrio de la ciudad para aplicar los criterios des de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y los principios acordados en la Cumbre del Clima de Glasgow.

Con todo ello, esperan lograr que Junts gane las elecciones municipales y sea "el partido de referencia" en Tarragona.