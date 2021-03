Ágatha Ruiz de la Prada aclara su "perdón" público a Juan Del Val

MADRID, 3 (CHANCE)

Después de su comunicado pidiendo disculpas públicamente a Juan Del Val por sus polémicas palabras exigiendo un perdón por su comportamiento con ella y llamándole "imbécil" después de su encontronazo en el programa "El Desafío" - en el que la diseñadora concursa mientras el escritor es miembro del jurado - Ágatha Ruiz de la Prada ha reaparecido por una bonita causa. Acompañar a la Fundación (H)arte en su primera exposición con 19 obras de la creadora, que se podrán ver en el hospital Vithas de la capital.

En uno de sus mejores momentos, y justo cuando se cumple un año del inicio de su relación con Luis Gasset, de quien se confiesa enamoradísima, Ágatha aclara tan sincera como siempre que su perdón a Juan Del Val no salió de ella, sino que se lo exigieron sus abogados.

- CHANCE: Cuéntanos esta iniciativa.

- ÁGATHA: Es la primera entrevista en un hospital, aunque yo soy mucho de los hospitales, la gente de los hospitales piensa mucho en la felicidad y cuando piensan en cómo pueden ser feliz, mucha gente piensa en mí. Esto es una fundación de una amiga mía de hace años que se llama Tamara, su idea es ya que el hospital es tan triste, porque no hacemos exposiciones por el pasillo, como si fuera realmente una galería de arte. Imagínate que vas en una camilla y cuando abres el ojo ves algo que te hace feliz, me han llamado muchas veces para hospitales, luego he podido hacer menos porque hay mucha normativa, casi te prohíben hacer todo, pero es un proyecto muy bonito que esperamos que tenga bastante éxito y llevarlo por muchos hospitales. Agradezco a la fundación y a mi amiga Tamara por esta oportunidad, luego a los médicos que son tan generosos, siempre tienes que ser amiga de los hospitales.

- CH: Últimamente has tenido algún que otro accidente, con la moto, la mano...

- ÁGATHA: Es verdad, luego me paso el día haciéndome PCRs, el otro día me hicieron precio, vengo de París y allí son gratis los PCR, por las calles te los hacen.

- CH: ¿Cuántos llevas?

- ÁGATHA: Que lleve 40 PCR por lo menos, salvaje. Ya no me queda ni cosita en la nariz, una burrada, como he ido mucho en la tele, allí te lo exigen, en los aeropuertos... la semana pasada me hice un PCR el martes y otro el viernes.

- CH: Bueno, pero todos negativos, todo un logro y un éxito.

- ÁGATHA: Es que yo no entiendo como soy tan negativa.

- CH: Agatha aprovechando que te vemos con la fundación, llena de corazones, hoy cumples primer aniversario con Luis. ¿Se celebra?

- ÁGATHA: Muchísimas gracias. Si, se celebra.

- CH: Qué balance haces de este año.

- ÁGATHA: Ha sido un año brutal, cualquier que le cuenten este año... ha sido un año rarísimo, un año terrorífico, pero también un año muy emocionante y maravilloso.

- CH: Cuando lo conociste enfermó.

- ÁGATHA: Fue de los primeros, lo conocí el 2 y el 10 o así ya le ingresaron. Lo que ha salido de una enfermedad ha sido bueno. La verdad es que estoy encantada. Ha sido un año en el que estaba aterrorizada por el estudio, por el equipo, por mis fabricantes, por todo. Es que casi ni me importó que me robaran de lo asustada que estaba en general, casi ni me importó que me robaran, pero sí, me robaron y nunca lo recuperé. Al final del año casi nunca me acuerdo de eso, aquí estamos.

- CH: También salió lo de tu hermana la que no conocías. ¿Es el año en el que más se ha parado el mundo, pero te han pasado muchas cosas?

- ÁGATHA: A mí siempre me pasan muchísimas cosas, todos los años. Cosas tan raras como esto de la mascarilla nunca me había pasado, pero a veces salgo de mi casa y se me olvida la mascarilla... tengo un miedo que me pongan una multa...

- CH: Parece que Agatha no tiene miedo a nada, has hecho muchos desafíos que no nos habríamos imaginado.

- ÁGATHA: Gracias a Dios esta semana acabo haciendo uno muy difícil que no me salió mal. No he parado, no he parado ni un minuto en todo el Coronavirus, la primera ola dura que yo estuve en el campo y que fue muy romántica, pero todo el resto no he parado. En esa tampoco paré.

- CH: Has enviado un comunicado pidiendo disculpas a Juan, eso te honra.

- ÁGATHA: El comunicado me lo han exigido sus abogados, era un retracto, era un comunicado de retracto. Un besito. No es que se me haya ocurrido levantarme por la mañana y decir voy a escribir. No, ha habido abogados de por medio, pero con todo el lío que tengo yo ahora me voy a meter con abogados, no gracias.

- CH: Has dicho tengo otras cosas más importantes.

- ÁGATHA: Era eso o ir a un juicio, francamente prefiero hacer eso.

