Ágatha Ruiz de la Prada asegura que no le sorprenden los testimonios que salen hablando de Bertín Osborne

Hace unas semanas nos enterábamos que Tristán Ramírez se convertirá en padre por primera vez junto con su pareja, una noticia que alegraba a sus padres, Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez. Ahora que parecía que ambos enterrarían sus diferencias gracias a este motivo de felicidad, todo se recrudece.

Este viernes pudimos hablar con Ágatha Ruiz de la Prada en 'El Rastrillo de Nuevo Futuro' y nos confirmaba que la relación con su expareja va a seguir igual e incluso, daba entender que iban a tener más puntos de desacuerdo, ya que afirmaba que el nacimiento de su nieto no va a conseguir que recupere la cordialidad con Pedro: "Al revés".

La diseñadora reconocía que el embarazo de su nuera va "bien" y que cuando se convierta en abuela sacará tiempo para el bebé: "Yo creo que cuando no tienes tiempo lo sacas siempre. Lo sacas de donde sea".

Ágatha comió con la Reina Sofía y nos desvelaba que "estaba Simoneta, que es muy amiga vamos, que es su sobrina y tiene mucha confianza, y le ponen al lado de unas que son muy amigas suyas. Pero vamos, que tenía bastantes ganas de conversación".

Además, nos aseguraba que durante la comida, han recordado a Doña Pilar y se han emocionado: "Sí, la verdad es que nos hemos acordado mucho de Doña Pilar. Se han puesto a llorar, tres de la mesa han llorado".

Allí, en 'El Rastrillo de Nuevo Futuro' coincidió con Carmen Lomana, pero parece que ninguna de las dos se saludó... eso sí, la diseñadora nos comentaba que "Ha estado una hora delante de mi puesto" y aseguraba que ha sido toda una provocación: "Mira que había sitio para estar en otro sitio".

Aprovechábamos para preguntarle por todas las mujeres que están saliendo hablar ahora de Bertín y nos ha confesado que "no me ha extrañado nada" y nos desvelaba que hace mucho que no se pone en contacto con su amigo: "Hace mucho que no sé nada de Bertín, pero los hombres ya sabes que bertinean mucho".

De esta manera, la diseñadora exponía sus diseños en el Rastrillo Nuevo Futuro y para sorpresa de todos criticaba la poca ayuda de José Manuel Díaz-Patón: "Bueno, se ha ido al bar" y añadía entre risas: "al cuello le voy a echar la mano".