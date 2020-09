Ágatha Ruiz de la Prada ataca sin piedad a Corinna Larsen

MADRID, 2 (CHANCE)

Ágatha Ruiz de la Prada es una persona sin pelos en la lengua. Por ello, y durante una relajada conversación con su gran amigo Francisco Rivera - dentro de la sección que el diestro tiene en el programa en el que colabora, "Espejo Público", y en la que entrevista a diferentes personajes populares - la diseñadora no ha dudado en confesar qué le parece el escándalo protagonizado por el Rey Juan Carlos y qué opinión tiene de la que fuera su amiga entrañable, Corinna Larsen.

Muy sincera, Ágatha ha admitido que "al Rey le he querido muchísimo. He sido muy fan del Rey de siempre". Perteneciente a una noble familia catalana, la diseñadora ha confesado que don Juan Carlos vivió en su casa de Barcelona cuando era pequeño y que, fruto de su relación de amistad, le "regaló un perro, un golden retriever precioso". Demostrando que es única, la colorida diseñadora ha definido al monarca, en su juventud, como "sexy", "guapo", "atractivo, un bellezón, una cosa salvaje".

Sin embargo, ha sido cuando Fran le ha preguntado por Corinna Larsen cuando Ágatha nos ha dejado asombrados. Y es que, sin dudarlo, la ex de Pedro J. no ha dudado en afirmar que "es mala esta tía. Qué mala es. La gente se cree que todo el mundo tiene lealtad pero no. Corinna es simpática pero muy mala".

Para sorpresa de todos, la diseñadora ha contado que conoció a la alemana "durante" su relación con el emérito y ha relatado que, tras saludarla, Corinna sabía que ella era Ágatha, algo que no se esperaba. "Yo ya sabía muchas cosas... pero nadie pensó que iba a salir tan mala". Por último, la creadora ha acusado a la empresaria alemana de tracionar al rey "por dinero, porque ella no tenía nada".