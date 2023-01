Ágatha Ruiz de la Prada no confía en que Íñigo Onieva le sea fiel a Tamara Falcó

MADRID, 26 (CHANCE)

Este jueves Ágatha Ruiz de la Prada se ha reunido con los medios de comunicación en Hotel Santo Mauro como nueva embajadora de FIAT España y se ha mostrado pletórica. Muy feliz de poder representar a la marca porque "es como el sueño de mi vida", la diseñadora se ha declarado fan de la marca y ha aprovechado el momento para hacer hincapié en los coches eléctricos.

"Fiat es lo más" aseguraba Ágatha cuando hablaba de la marca y del nuevo vehículo eléctrico que ha estado promocionando. También ha explicado que el Ayuntamiento de Madrid ha hecho algo súper positivo para los coches eléctricos, ya que "no tienen que pagar", pero también expresaba que "el tema de los enchufes" es algo negativo, ya que no hay tantos como debería.

Aprovechando el corrillo con los medios, le han preguntado qué le parece la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva y la diseñadora ha asegurado que "me he perdido un poco con toda esta historia", pero sí que piensa que "se querían mucho y les daba pena". Ágatha se ha mostrado de lo más simpática, desvelando que "me encanta Tamara" y le ha dado un consejo: "yo le daría el consejo, que es imposible para ella, que no estuviese tan expuesta". Eso sí, no cree que el empresario le vaya a ser fiel en esta segunda oportunidad porque "el que tiene el vicio, o lo hace en la puerta o lo hace en el quicio".

También le hemos preguntado por la relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, pero se ha mostrado algo reticente. De hecho, nos ha contado que "empecé a ver la serie de Luis Miguel y no la he acabado" y que a Paloma "la quiero mucho y ella me quiere mucho a mí" "no he hablado con ella". Eso sí, bromea con no invitarla a la Fashion Week de Madrid porque "nunca viene, a lo mejor no la invito".

En cuanto al estado de salud de María Teresa Campos, la diseñadora no sabía nada y ha mostrado su preocupación: "pobrecilla, lo siento en el alma" y ha aprovechado para recordar la última vez que estuvo con ella: "me hizo una entrevista y me hizo una ilusión porque apareció vestida con un traje mío de hacía 35 años". De esta manera, Ágatha se ha mostrado más Ágatha que nunca mojándose en todos los temas de la actualidad sin pelos en la lengua.