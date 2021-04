Ágatha Ruiz de la Prada confiesa que le cae bien Rocío Carrasco

MADRID, 10 (CHANCE)

Otro año más en el que hemos podido disfrutar de Ágatha Ruiz de la Prada en la Fashion Week de Madrid. Y es que la diseñadora siempre nos consigue sorprender, pero sobre todo enamorar con esa sonrisa que luce en su rostro.

Le hemos preguntado a Ágatha Ruiz de la Prada por el documental de Rocío y lo cierto es que nos ha confesado que no conoce a la hija de Pedro Carrasco, pero asegura que le cae bien: "Me cae muy bien ella". La diseñadora asegura que aún no ha podido ver el documental acerca de la vida de la hija de Rocío Jurado: "No la he visto hasta ahora, pero la voy a ver. Estoy deseando verla".

Ágatha asegura que ha estado muy nerviosa estos días por si cancelaban el desfile a última hora por la pandemia: "Con esa inquietud, el último que hice en septiembre estaba súper asustada y en este también, pero la verdad es que es un milagro estar en Madrid, poder desfilar con esas tías, cómo te levantaban el traje que es una gozada, estoy feliz".

Sumergida en los preparativos de su presentación, afirma no haber estado pendiente de su pareja, Luis Gasset: "No lo he visto aún, no lo he visto. Bueno, lo he visto de lejos". Ágatha Ruiz de la Prada afirma que no ha querido invitar a políticos a su desfile y explica la asistencia de Andrea Levy a éste: "La verdad es que yo he intentado no invitar a políticos porque no quería politizar mi desfile. Andrea porque es muy amiga mía y ha venido cómo amiga, no cómo política".