Ágatha Ruiz de la Prada confiesa estar más enamorada que nunca

Ágatha Ruiz de la Prada está como loca de contenta por poder disfrutar este año de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida y es que tras todo lo que estamos viviendo este año no tenía muy claro poder estar en esa tierra maravillosa con su firma. Con una sonrisa de oreja a oreja atiende a los medios y nos confiesa que, aparte de la pandemia que nos golpea, hay muchos avances en la sociedad con los que está muy contenta: "Lo bueno es que yo noto un avance enorme en ecología y esas cosas. Desde el primer día estoy intentando, con muchísimo cuidado, seguir, con mascarillas, lavarme las manos, pero intentando trabajar a tope".

Un año en el que las muertes han sido las protagonistas indiscutibles de la actualidad informativa, Ágatha nos confiesa que están siendo unos meses complicados por todas las personas conocidas que se están yendo, de hecho nos explica que: "La semana pasada se murió un íntimo amigo mío y el martes que murió el Marques de Cuba".

Ágatha y su hija Cósima tienen una relación de complicidad muy especial y este año que ha decidido irse a estudiar fuera de España, su madre no puede negar que le echa mucho de menos: "Ella está estudiando, se ha cogido un año sabático, de aprender, de leer, me parece genial. Hoy he hablado con ella, es un buen momento para trabajar a tope o para trabajar y crecer a tope, que me parece bien".

Hace unos meses conocíamos la triste noticia del robo que había sufrido Ágatha Ruiz de la Prada, pero lo cierto es que ahora le resta importancia por el contexto que estamos viviendo: "Todo lo que ha pasado este año, lo del robo ya es lo de menos. Este año han pasado unas cosas tan terroróficas que, bueno...". Además, la diseñadora asegura tener mucha suerte con la pareja que tiene en estos momentos: "La verdad es que qué suerte tener a Luis para que me acompañe. Sí, puede ser no, Luis es lo mejor que me ha pasado en este 2020. Y yo espero que yo sea lo mejor, pero en su vida. Espero que se porte bien, lo bueno es estar contenta con lo que tienes en cada momento".

Sobre la nueva colaboradora de televisión que ha nacido entre los hornos de MasterChef Celebrity y que cada vez tiene más cabida en los platós, Ágatha solo tiene buenas palabras hacia ella: "Tamara Falcó me parece lo más, es simpatiquísima, qué bien lo hace, tiene una especie de disciplina y lo está haciendo muy bien, es el gran descubrimiento de la televisión de estos años. Con ser amiga de ella ya estoy muy contenta".