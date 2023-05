Ágatha Ruiz de la Prada confirma que ha enterrado el hacha de guerra con Carmen Lomana

MADRID, 25 (CHANCE)

Hace unos meses no se hablaba de otra cosa que del conflicto que había surgido entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana. Sin saber cómo, las dos se enzarzaron en un cruce directo de acusaciones en el que se metió el novio de la diseñadora, José Manuel Díaz-Patón con unas declaraciones que causaron un revuelo impresionante. Dejando a entrever que había tenido algo con Lomana en el pasado, le pedía por favor a la 'Socialité' que terminase la guerra.

Ahora, hemos podido hablar de nuevo con Ágatha Ruiz de la Prada en la firma de su autobiografía y nos ha asegurado haber enterrado el hacha de guerra con Carmen Lomana: "Yo lo entierro completamente y, sobre todo, si está mala, la verdad que no me alegro nada de que esté mala".

Aunque le ha dedicado unas palabras en la presentación de su libro: "Bueno, porque ella decía lo del negro pero bueno", sí que nos ha confesado que las tensiones entre ellas surgieron por una tontería pero solo se tomaría un café con ella si no tuviera otra elección: "Fue una guerra muy tonta, muy tonta porque además, Carmen y yo nos llevábamos bien... si no me queda más remedio, me lo tomaría".

Por otro lado, también nos ha hablado de su relación sentimental y es que Ágatha descarta pasar por el altar por el momento porque lo único que le gusta de las bodas son los vestidos: "Patón es un amor pero ya te digo que lo de más lo que más me gusta de la boda, es el traje".

Después de cosechar un éxito tremendo con la publicación de su primer libro, 'Ágatha Ruiz de la Prada. Mi historia', la diseñadora nos ha desvelado que ya está trabajando en su próximo libro: "sino que estoy en otro libro. Es secreto, no lo sabe nadie pero ahora ya contigo lo va a saber todo el mundo".

Se trata de un proyecto que ha surgido del aburrimiento: "Sí, ¿sabes lo que pasa? Que como por las tardes cerrábamos muy tarde el estudio y ahora no, pues me aburro" y ¡atención! porque no descarta llevar sus memorias a la gran pantalla: "Sí, yo creo que sería muy divertido pero claro, hay muchas maneras de hacerlo. Me gustaría que estuviera muy, muy, muy bien hecho".