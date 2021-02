Ágatha Ruiz de la Prada defiende a capa y espada a la Princesa Leonor

MADRID, 14 (CHANCE)

Mucho se ha hablado a lo largo de estos días sobre la decisión de los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, de mandar a Gales a la Princesa Leonor para estudiar los dos años de bachillerato. Y es que muchos no entienden por qué tiene que llevar a cabo estos años fuera de España pudiendo hacerlo dentro de nuestro país... aunque también hay quien entiende que a pesar de ser reyes, también son padres y quieren lo mejor para sus hijas.

Hemos hablado con Ágatha Ruiz de la Prada y nos ha desvelado qué opina sobre esta decisión que han tomado los monarcas: "Me parece estupendo, mis hijos también se han ido, ojalá que yo hubiera ido".

También hemos aprovechado para preguntarle por su relación con Luis Gasset, de la que asegura que está mejor que nunca, de hecho ha confesado estar más enamorada que nunca de él. Hoy, que es San Valentín, Ágatha parece que no va a celebrar el día de los enamorados porque se ha adelantado: "Yo ya lo he celebrado, estuve en el Hotel Four Seasons y ya lo he celebrado, estoy encantada".

"Luis es una monada, estoy en una época buenísima" nos ha asegurado la diseñadora que parece estar viviendo un primer amor de juventud. Lo cierto es que llevábamos mucho tiempo sin ver a Ágatha tan feliz, parece que la compañía de su nueva pareja ha sido clave en estos meses de pandemia en los que ha estado como si fuera una niña pequeña con zapatos nuevos.