Ágatha Ruiz de la Prada, sobre el ingreso de Tamara Falcó en una clínica para perder peso: "No le queda más remedio"

MADRID, 2 (CHANCE)

Demostrando su lado más solidario, diferentes rostros conocidos han colaborado con la ONG Rescate para la reconstrucción de Siria firmando unos simbólicos ladrillos que han sido subastados en un acto celebrado en Madrid. A pesar de que algunos de los objetos llevaban el sello de celebrities como Tamara Falcó, Rafa Nadal, Iker Casillas, Blanca Cuesta o Felipe González, a la subasta tan solo han asistido el juez Santiago Pedraz -sin la compañía de su novia Elena Hormigos, embarazada de su primer hijo- y Ágatha Ruiz de la Prada.

Acompañada por su pareja, José Manuel Díaz Patón, la diseñadora, que hace unos días confesó ante los micrófonos de Europa Press que se había ofrecido a la marquesa de Griñón para crear su vestido de novia, nos ha contado qué le parece que finalmente haya elegido a Carolina Herrera y a su director creativo, Wes Gordon, para el look que lucirá en su boda con Íñigo Onieva. Además, se ha pronunciado sobre el debate que se ha creado en torno al peso de Tamara y ha reconocido que ve lógico que vaya a ingresar unos días en la clínica Buchinger para ponerse a punto para su gran día.

"La verdad es que es un lío. Las novias se ponen muy nerviosas en general y pasan muchos factores, que si adelgazas, que si engordas, que si los nervios... todo eso hace que al final las novias son muy inseguras" explica, confesando que cree que la falta de acuerdo de la hija de Isabel Preysler con la marca 'Sophie et Voilà' y su ruptura fue "porque se pusieron nerviosos todos". Aun así, cree que a pesar del disguto ninguna de las dos partes tomará medidas legales y se quedará en eso, "un disgusto", a pesar de que para ella lo de acudir "con inspiraciones" de otras firmas a un diseñador "está muy feo".

"No me da ninguna envidia Wes Gordon, la verdad. Menos mal que a él le da igual porque está un poco 'out' del tema, pero yo soy muy amiga de Carolina Herrera, y ella ya no se ocupa de eso pero es una cosa complicada" afirma refiriéndose al vestido de novia de Tamara.

Aunque cree que la marquesa ha acertado eligiendo a Wes Gordon, reconoce que "si yo hubiera sido Tamara se lo hubiera encargado a mis amigos". "Porque son los que más te quieren, los que más te conocen y bueno..." ha añadido, dejando entrever que cree que tendría que haber sido por ejemplo Juan Avellaneda el que diseñase su vestido de novia. Sin embargo entiende que "hay mucha presión sobre Tamara", de quien afirma que "es muy simpática y me cae fenomenal".

Sobre cómo será el diseño de Carolina Herrera que luzca la marquesa, afirma que Wes Gordon "es muy bueno" y en este caso "tiene mucha libertad porque no, yo creo que no sabe quién es Tamara". Pero aun así es un "tema complicado" inspirarse en el traje que lució Grace Kelly en su boda con Rainiero de Mónaco porque "debía estar en los huesos".

"La gente de los nervios adelgaza o engorda. Yo adelgazo pero otra gente engorda y ella con tanta presión, tanta tele, tanto 'Hola', tanta foto..." añade, confesando que cree que es buena decisión que ingrese en la clínica Buchinger para perder peso antes de dar el 'sí quiero' a Íñigo porque "no le queda más remedio". "La verdad que no me da ninguna envidia Wes Gordon" sentencia.

¿Cómo hubiese sido el vestido que Ágatha hubiese diseñado para Tamara? Como desvela, "le hubiera hecho una cosa espectacular, muy, muy, muy espectacular y se hubiera quitado tensión al tema de si está más gorda, más flaca, más no sé qué. Yo le hubiera hecho una cosa muy* Un 'happening'".