Ágatha Ruiz de la Prada se lleva a su pareja a la Feria de Abril

MADRID, 1 (CHANCE)

Ágatha Ruiz de la Prada es una mujer que se pone el mundo por montera, independiente y con una seguridad con la que nos deja pasmados. Ahora, está de lo más enamorada de José Manuel Díaz-Patón, al empresario lo conoció tras dar por finalizada su relación con Luis Gasset y aunque han sido pocas las veces que les hemos visto juntos, la pareja no puede estar exprimiendo más los primeros meses de noviazgo.

Hablamos con la diseñadora este sábado cuando comenzaba la Feria de Abril en Sevilla y nos confesaba que su pareja se ha ido con ella a disfrutar de este evento nacional: "me he traído al corazón a Sevilla" y confirma: "Sí, sí, me lo he traído, está aquí conmigo". Ágatha nos confiesa estar muy feliz con su relación con José Manuel Díaz-Patón: "muy bien muy contenta".

También nos asegura que el ambiente que hay en la Feria De Sevilla es de alegría y felicidad y que había muchas ganas de poder disfrutar de algo así tras dos años sin actividad por culpa de la pandemia: "la gente está volviéndose loca de la emoción de salir, de todo. Yo estoy feliz, requetefeliz".

Ágatha Ruiz de la Prada está encantada de poder disfrutar de la feria y su Pescaito Frito, un año más, siendo este el primer año que acude con su nueva pareja: "aparte de que Sevilla es genial, la feria es lo mejor que hay en el mundo y el pescaito es lo mejor de toda la feria".