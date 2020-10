Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset, las imágenes de su romántico paseo por la playa

MADRID, 25 (CHANCE)

Si hay una pareja que nos ha sorprendido este 2020 ha sido la de Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset y es que parece que la diseñadora tiene un imán en el corazón para los hombres porque cuando zanja su relación con uno, empieza con otro. Y es que ella es así, original hasta para esto, la vida la mide por los buenos momentos y no está dispuesta a amargarse más por tonterías que no tienen importancia.

Esta semana, Ágatha Ruiz de la Prada ha viajado hasta Gran Canaria para vivir la semana de la moda cálida y desfilar por las pasarelas con sus espectaculares trajes de baño y no ha viajado sola. Luis Gasset, su pareja, no ha dudado en acompañarla para no dejarla sola ni un solo momento y disfrutar de su amor por todos los lugares habidos y por haber en España.

Después de la jornada laboral, siempre debe de haber tiempo para disfrutar y esto es lo que han hecho Ágatha Ruiz de la Prada con Luis Gasset. Los dos tortolitos han dado un paseo por la playa y se han mostrado de lo más enamorados y es que lo cierto es que nos encanta la pareja tan maravillosa que forman.