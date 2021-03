Ágatha Ruiz de la Prada, en contra de Meghan Markle en su pulso a la Reina Isbel II

MADRID, 15 (CHANCE)

Con una vida de lo más ajetreada, Ágatha Ruiz de la Prada compagina a la perfección su agenda profesional con sus compromisos sociales. Feliz tras haber celebrado su primer aniversario de relación con Luis Gasset, en este caso la diseñadora acudió al Teatro Real acompañada por unas amigas.

Encantada tras haber presenciado la última representación de Siegfried, ópera dirigida por Pablo Heras Casado, Ágatha confesaba que "ha sido maravilloso, más que bonito y emocionante. Ha sido un lujazo poder estar aquí".

Sin planes todavía para esta Semana Santa, desvela que "algo haré con Luis" pero sin salir de viaje a causa de la pandemia sanitaria, que la diseñadora define como "un rollo".

Tan sincera como de costumbre, Ágatha no ha dudado en posicionarse tras la polémica entrevista de los Duques de Sussex con Oprah Winfrey que ha hecho temblar los cimientos de Buckingham Palace. "Yo soy de la Reina Isabel", confiesa, asegurando que Harry y Meghan "no pueden con ella". "Más que en contra de los Duques estoy en contra de las tonterías de ella", señala, dejando claro que no le gusta Markle para nada.

Muy sorprendida, la diseñadora también se ha pronunciado sobre la separación matrimonial de una de las parejas más queridas de nuestro país, Iker Casillas y Sara Carbonero: "Qué pena, qué pena tan horrible, No me lo puedo creer, me han dado mucha pena. Les mando todo mi apoyo desde luego. Estoy con un disgustazo total con esto. Les tengo cariño a lod dos, pero a ella más".