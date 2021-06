Agatha Ruiz de la Prada muestra su preocupación por el estado de salud de su amiga Mila Ximénez

MADRID, 19 (CHANCE)

Su gran amistad les precede y ha trascendido fronteras. Agatha Ruiz de la Prada y Mila Ximénez han creado un tándem indisoluble y todo terreno en los útlimos años, donde la preocupación no tenía cabida, siendo la periodista en la mejor embajadora de la diseñadora, y de sus propuestas, tanto en los medios de comunicación como en la pasarela. Y la diseñadora, la entrevistada predilecta de la periodista.

Haciendo gala de esta amistad delicadamente cincelada, muchas han sido las ocasiones en las que hemos visto a Agatha y a Mila compartiendo tanto platós como pasarelas. La diseñadora se convertía en personaje en los progrmas y la periodista, en modelo de los desfiles. Unos tiempos en las que ambas derrochaban felicidad y nos hacían partícipe de la misma con su mejor sonrisa y nos contagiaban de su inigualable e ingenioso sentido del humor.

Hoy todo es diferente. Desde que Mila Hiciera público que padece cáncer de pulmón, la enfermedad ha obligado a que la estrecha relación que mantenían sea más dilatada. "Hace mucho que no la veo, pero estoy pendiente, no he hablado con ella pero estoy muy pendiente", explicaba la propia Agatha. El delicado estado de salud de Mila ha hecho saltar todas las alarmas y la ex de Pedro Jota Ramírez no ha ocultado su preocupación por la misma. "Estoy muy preocupada, la verdad" explicaba en la pasarela Larios Málaga Fashion Week, donde ha querido dedicar el premio recibido a su entrañable amiga "Este premio se lo voy a dedicar a mi amiga Mila Ximénez, que está pasando un momento horrible, pero todos por supuesto la vamos a ayudar a que lo pase un poquito mejor".